Teknoloji Devleri: "Huawei Çalışanları ile Konuşmayın!"

ABD'nin Huawei'yi kara listeye almasının ardından dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin, çalışanlarına Huawei’deki meslektaşlarıyla konuşmayı yasakladığı ortaya çıktı.

Teknoloji Şirketleri Huawei Çalışanları ile Konuşmayı Yasakladı!

Konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları çalışanlarına, Huawei’deki meslektaşları ile teknoloji ve teknik standartlar hakkında yaptıkları konuşmalara son vermelerini bildirdi.

Kaynakların yaptığı açıklamaya göre, ABD'li çip üreticisi Intel ve Qualcomm’un yanı sıra ve Güney Koreli teknoloji şirketi LG’nin mobil altyapı şirketi LG Uplus, çalışanlarının Huawei ile gayri resmi konuşmalarını kısıtladı.

Intel ile Qualcomm'un, çalışanlarına ABD’nin yaptırım ve düzenlemelerine uyum için talimat verdikleri belirtilirken, söz konusu bu iki şirket konuyla ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Huawei ile görüşmeleri sınırlama konusunda resmi bir politikalarının bulunmadığını ifade eden LG Uplus'tan bir yetkili, buna karşın şirket olarak çalışanlarına Huawei çalışanlarıyla iletişim kurmaktan ve ağ ekipmanı kurulum veya bakım konularında toplantı yapmaktan uzak durmalarını istediğini ifade etti.

ABD Ticaret Departmanı’nın kısıtlamalarının gerçekte ne içerdiği konusunda çok fazla yanlış anlaşılmanın yaşandığına dikkat çeken ihracat kontrol bürosu avukatı Doug Jacobson, çalışanlarının Huawei ile iletişim kurmasını yasaklayan şirketlerin aşırıya kaçtığının altını çizerek, “Çünkü kısıtlamalar, iletişimi değil yalnızca teknolojinin transferini engelliyor" dedi.

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