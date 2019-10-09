Teknoloji Devleri Otonom Araçlar için Güçlerini Birleştirdi

Sürücüsüz otomobil hem masraf hem de iş yükü açısından oldukça sorunlu bir proje olması ile tanınıyor. Bu durumu hafifletmek isteyen farklı alanlardan teknoloji devleri güçlerini birleştirdi.

Hedef Sürücüsüz Otomobil

Sürücüsüz otomobillerin ARGE tarafında oldukça büyük probleminin bulunduğunu söyleyebiliriz. Güç tüketimi, güvenlik, kullanıcı arayüzü ve veri yönetimi bunlardan sadece birkaçı. Bu nedenle güçlerini birleştiren otomotiv ve teknoloji devleri, otonom araçların işlerini kolaylaştırmak için 'Autonomous Vehicle Computing Consortium' (AVCC) olarak adlandırılan bir topluluk oluşturdu.

Oluşturulan şirketler birliği ile birlikte otonom araçların getirdiği en önemli zorlukların bazılarının üstesinden gelmek için iş birliği yapılacak. İşte konsorsiyumda bulunan şirketler:

ARM

Bosch

Continental

DENSO

General Motors

NVIDIA

NXP Semiconductors

Toyota

ARM PR Direktörü Alex Harrod "Grup, benzersiz bir uzmanlık kombinasyonunu ve ortak bir hedefi bir araya getiriyor." dedi ve bu birliğin işlerin kolaylaşması açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.