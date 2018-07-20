Teknoloji Devleri Yapay Zekalı Silahlar Üretmeyecek

Yapay zeka teknolojisi günümüzün en önemli teknolojilerinin başında geliyor. Çok farklı alanlarda karşımıza çıkan ve hayatımızı bir hayli kolaylaştıran yapay zeka, her ne kadar faydalı gibi görünse de bazı durumlarda oldukça tehlikeli bir hale gelebilir. En tehlikeli durumların başında da yapay zekaya sahip silahlar geliyor.

Yapay zeka teknolojisinin tehlikeli olabileceğini fark eden dünyanın önde gelen teknoloji liderleri, yapay zekaya sahip otonom silahlar geliştirmeme konusunda ortaklaşa bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayı imzalayanlar arasında, Google DeepMind’ın kurucu ortakları Demis Hassabis, Shane Legg, Mustafa Suleyman, Google’ın yapay zeka bölümünün başındaki Jeffrey Dean, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk gibi önemli isimler bulunuyor.

Çoğunluğu bilgisayar, robotik ve yapay zeka teknoloji firmalarından oluşan toplulukta liderler, kendi kendini kontrol edebilen silahlar yapmama konusunda söz verdi ve imzalar atıldı. Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 176 farklı organizasyonun katıldığı toplantıda, anlaşmanın kabul edildiğine dair toplam 2.515 imza atıldı.

Anlaşmaya göre burada imza atanlar, yapay zekaya sahip otonom silahların geliştirilmesi, üretilmesi, desteklenmesi, kullanılması, ticareti ve taşınması gibi faaliyetlerde asla yer almayacak. Topluluk ayrıca, otonom silahlara karşı düzenlemeler ve yasal engellemeler getirilmesini de talep ediyor ve bu konuda hükümetleri iş birliği yapmaya çağırıyor. Ancak günümüzde pek çok ülkenin, yapay zeka teknolojisinin askeri alanda kullanımı için büyük yatırımlar yaptığı da biliniyor.

Yapay zekaya sahip silahları, uluslararası düzenlemeler ve yasalar olmadığı sürece tam olarak denetlemek ve sınırlamak mümkün olmasa da bu anlaşma şimdiye kadar bu konuda atılan en ciddi adımlardan birisi olduğu için oldukça önemli.