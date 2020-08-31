Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yaygınlaşıyor: Yeni Adres Abdullah Gül Üniversitesi!

Türkiye’de sayıları giderek çoğalan teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayicilere büyük destek sağlamak istiyor. Bu sefer açılan yer aslında başka bir stratejinin başlayacağını gösteriyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, AGÜ, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ile AGÜ Destekleme Vakfı kurucu ortaklığıyla birlikte resmi olarak açıldı. AGÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Kampüsü içerisinde "Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulması hakkında 2869 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 27 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayınlandı ve böylece herşey kesinleşti.

Teknoloji geliştirme bölgeleri sayıca çoğalacak

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin 12 bin 700 metrekare kapalı alan ile sağlık, medikal, biyoteknoloji, ileri malzemeler, akılı sistemler, enerji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında hizmet vermek üzere açıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca 7/24 çalışmaya uygun bir şekilde dizayn edildiği için kesinlikle sizleri yormayacaktır.

Buradaki hedefler arasında; markalaşma, uluslararasılaşma, dijitalleşme, pazarlama ve ticarileşme alanları başta olmak üzere firmalara sürdürülebilirliklerini sağlayacak eğitimler vermesi, en başta yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak bünyesinde faaliyet gösterecek firmalara hibe ve yatırım almaları konusunda danışmanlık hizmetleri vermesi, üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak amacıyla ortak projeler üreten firmalara, kira ve araştırma altyapısına indirimli erişim olanağı sağlaması büyük bir avantaj.

Bu tür teknoloji geliştirme alanları giderek büyüyor. Ayrıca sadece İstanbul ve çevre şehirler değil aynı zamanda diğer iç kesimlerdeki şehirlerde de benzer işler yapılmak isteniyor.