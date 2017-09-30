Teknoloji Mağazası Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Kastamonu’da bir alışveriş merkezinde bulunan elektronik mağazasının açılışında büyük izdiham yaşandı. Mağazanın "açılışa özel" yaptığı indirimden faydalanmak isteyen binlerce kişi birbirlerini ezdi.

Dün saat sabah 10:00 civarında, AVM'de bulunan teknoloji mağazasının önünde halk buzun kuyruklar oluşturdu. İzdihamı önlemek adına mağazanın kapıları kapanınca, insanlar neredeyse hastanelik oluyorlardı. Mağaza kapılarını açar açmaz yüzlerce kişi birden kapılara hücum edince pek çok kadın ve çocuk izdihamdan dolayı ezilme tehlikesi geçirdiler.

Kapıların açılmasından kısa bir süre sonra kapıda yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik görevlileri, mağazaya girişlerini kapattı. Saatlerce bekleyip mağazaya giremeyen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği bu tartışmalara, polis anında müdahale etmek zorunda kaldılar. Mağazadan alışveriş yapmak için gelen engelli vatandaşlara da polis ekipleri yardım ettiler.

Vatandaşlardan bazıları, "Sırada bekliyordum. İlk gelenlerden bir tanesiyim. Kapının açılmasıyla izdiham yaşandı. Daha içeriye giremedim. İtiş kakış kavga var” diye konuştular.

Yaşanan bu izdihamın, ürünlerin fiyatlarında yapılan indirimler olduğunu savunan birçok müşteri mağazaya girmekten vazgeçti.