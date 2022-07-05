Teknoloji Milyoneri UFO'ları Bulmak İçin Radar Aldı

Reddit platformu her geçen gün daha garip bir olaya şahit oluyor. En son bir teknoloji milyonerinin UFO'ları tespit etmek için alacağı radarla ilgili kullanıcılardan tavsiye istemesi herkesi şaşırttı. Milyoner William Sachiti, elektronik parçalar ve tamiratlarının tartışıldığı "/r/electronics" subreddit içinde açtığı "Yardım edin! Bunu hayata geri döndürmek istiyorum" başlıklı yazıda kullanıcılardan Soğuk Savaş'tan kalma AMES Type 84 radarı için yardım istedi.

Sachiti başlığı anonim olarak açmıştı. Fakat kısa sürede sitede büyük yankı uyandıran olay sonrası bazı site kullanıcıları, açık kaynaklı bilgi hizmetlerini kullanarak radarın nerede konumlandırıldığını tespit etti. Böylece radarın sahibi de ortaya çıkmış oldu.

18 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki devasa radar, 400 kilometre çapındaki bir alanda iyonize radyasyon yayan uçakları tespit edebiliyor.

"Radarı UFO'ları İzlemek İçin Kullanmak İyi Bir Fikir Olabilir"

Kendisine ulaşan muhabirle yaptığı röportajda bazı insanların Ay'ı gözlemlemek amacıyla radarı kullanmak istediğini belirtti. 1962 ve 1994 yılları arasında kullanılan radar, 1994'ten sonra emekliye ayrılmış. Şu an faal durumda olmayan radar için Sachiti'nin tamir çalışmaları devam ediyor. Sachiti'ye göre radar faaliyete geçtiği zaman onu UFO'ları izlemek için kullanmak iyi bir fikir olabilir.

"Açık bir biçimde böyle isteklerde bulunanlar UFO avcıları. Modern dünyada eski bir aygıtın hangi amaçla kullanılacağını belirlemek bana düşmez. Kimseye zarar vermediği sürece bunu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Hadi ona hayat verelim!"

Sachiti'ye göre uzaylılar halihazırda aramızda olabilir. Fakat şimdiye kadar onları tespit edemediysek bundan sonra da onlarla iletişim kurmamızın imkansız olduğunu düşünüyor. Ünlü milyoner uzaylılar ile insanların iletişimini "Eğer bir karınca bizimle iletişim kurmak isteseydi, bunu bilebilir miydik?" diye sorarak özetliyor.

İngiltere'de yapay zeka ve robotik üzerine çalışmalar yapan bir şirket kurucusu olan Sachiti, sürücüsüz arabalarla tüm İngiltere'ye paket teslimatı yapıyor.