Teknoloji Şirketleri Borsa'da Rakip Tanımıyor

Geride bıraktığımız yıl Borsa İstanbul’da en fazla teknoloji şirketlerinin karı arttı. Teknoloji endeksine bağlı firmaların karı 2018’de yüzde 50,53 oranında yükseliş gösterdi.

Borsada sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı yüzde 30,18 artarken, mali sektörde faaliyet gösteren firmaların karı ise yüzde 9,71 yükseldi.

Sanayi sektöründeki şirketlerin karı, geçen yıl 31 milyar 690 milyon 675 bin 251 lira oldu. Hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı 6 milyar 699 milyon 356 bin 615 lira olarak gerçekleşirken, en az karı teknoloji sektörüne dahil şirketler elde etti.

Teknoloji sektörüne dahil şirketlerin karı geçen yıl 2 milyar 665 milyon 138 bin 644 lira oldu.

Taş, toprak sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 34,29, tekstil, deri sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 28,18, metal eşya, makine sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 22,92, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 15,92, holding ve yatırım sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 15,86, gıda, içecek sektörüne dahil şirketlerin karı ise yüzde 14,03 arttı.

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, geçtiğimiz yıl kripto para birimi Bitcoin ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Karadağ, bu haliyle kripto para birimlerinin Borsada işlem görmesinin mümkün olmadığını söylemişti.

Bitcoin'in dayanak varlıktan yoksun bir sanal para birimi olduğunu söyleyen Karadağ, "Bu sebeple Bitcoin ve benzerlerine karşı her fırsatta halkımızı uyarıyor, ileride mağdur olma ihtimaline binaen uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" yorumunda bulunmuştu.