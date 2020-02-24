Teknoloji Şirketlerinde Çalışanlar Ne Kadar Maaş Alıyor?

Günümüzün en çok bilinen teknoloji şirketleri çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? Yeni bir araştırma merak edilen bu soruya ışık tuttu.

Teknoloji Şirketlerinde Çalışanlar Ne Kadar Kazanıyor?

Wired tarafından yapılan yeni bir araştırma, büyük teknoloji şirketlerinde çalışanların ne kadar kazandığını ortaya koydu. Peki neredeyse herkesin (en azından ismen) bildiği ve yüzlerce milyar dolar değerinde olan bu devasa şirketlerde çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

Not: Söz konusu maaşların hesaplanışında ortalama değerlerin alındığını belirtelim.

Amazon: E-ticaret devi Amazon, ülkemize de giriş yapmış olan ve küresel ölçekte en çok tercih edilen çevrim içi alışveriş platformlarından birisi. Şirketin çalışanlarına ödediği ortalama maaş ise 2,403 dolar (aylık) / 28,836 dolar (yıllık)

IBM: Bilgisayar sektörünün en köklü ve en bilindik markalarından birisi olan IBM bu konuda biraz daha cömert gibi gözüküyor. Şirketin çalışanlarına ödediği ortalama maaş 4,583 dolar (aylık) / 55,000 dolar (yıllık)

Tesla: Elektrikli otomobil sektörünün öncü markası konumundaki Tesla, hızla geleneksel otomobil markalarını geride bırakıyor. Şirketin çalışanlarına ödediği ortalama maaş 4,680 dolar (aylık) / 56,163 dolar (yıllık)

Intel: Intel sektörünün en öne çıkan şirketlerinden birisi ve bu nedenle çok önemli isimleri bünyesinde barındırıyor. Şirketin çalışanlarına ödediği ortalama maaş 8,908 dolar (aylık) / 106,900 dolar (yıllık)

Twitter: Twitter, verdiği maaşlar ile birlikte çalışanların gözde şirketlerinden birisi. Şirketin çalışanlarına ödediği ortalama maaş 14,391 dolar (aylık) / 172,703 dolar (yıllık)

Facebook: Yine bir sosyal medya platformu ve yine oldukça yüksek maaşlar. Şirketin çalışanlarına ödediği ortalama maaş 19,054 dolar (aylık) / 228,651 dolar (yıllık)

Google: Listenin ilk sırasında ise tahmin edebileceğiniz üzere Google (Alphabet) yer alıyor. Şirketin çalışanlarına ödediği ortalama maaş 20,567 dolar (aylık) / 246,804 dolar (yıllık)

Yedi şirketten oluşan bu listenin ilk sırası ile son sırası arasında yaklaşık dokuz kat gibi bir ortalama maaş farkı bulunuyor. Peki siz bu ücretler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.