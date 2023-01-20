Teknoloji Şirketlerinden Karne Hediyeleri: LG, Teknosa ve Dahası!

Bugün milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor ve teknoloji şirketleri de milyonlarca öğrencinin karne sevincine eşlik etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda karne ve yarıyıl heyecanı yaşayan öğrenciler için pek çok ürün grubunda kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Karne haftasını önemli kılan etkenlerden biri de elbette karne haftasında yapılan indirimler. LG'den Teknosa'ya kadar pek çok teknoloji şirketi karne haftasına özel öğrencileri sevindirecek bir dizi indirim ve hediyeye ev sahipliği yapıyor. İşte bu hafta dikkat çeken indirimlerden bazıları!

Teknosa

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, karne ve yarıyıl heyecanı yaşayan öğrenciler için pek çok ürün grubunda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Tecno Camon akıllı telefonlar 6.399 TL indirimli fiyatının yanında full destek paketi hediyesi ile Reeder akıllı çocuk saatleri de 1.999 TL indirimli fiyatının yanında ücretsiz Tekno Garanti ile teknolojiseverleri bekliyor. Oppo markalı seçili telefonlar ile seçili tablet ve notebooklarda da farklı indirim imkanları sunan Teknosa, kulaklık ve oyun ürünlerinde de cazip seçenekler oluşturuyor.

Teknosa’da yarıyıl boyunca TeknoClub üyelerine birçok oyun ve mobil aksesuar ürünlerinde %30’a varan indirim fırsatları da var. Ayrıca TeknoClub üyeleri için bluetooth speaker, hoparlör ve kulaklıklarda da farklı kampanyalar uygulanıyor. TeknoClub üyeleri Razer Kraken kulaklığa 999 TL yerine 690 TL’ye, JBL Charge 3 bluetooth speaker ve hoparlöre 3.290 TL yerine 2.790 TL’ye sahip olabilecek.

Monster

Eğitim ve eğlence amaçlı kullanımlarda yüksek performanslı çözüme ihtiyaç duyan öğrenciler için Monster Notebook, "Ara Tatile Özel" kampanyasını duyurdu. Monster’ın Huma, Abra ve Tulpar serilerinden bilgisayarlar, ara tatile özel fiyatlarla satışta.

Yüksek performanslı yeni Monster bilgisayarlarıyla ara tatilin keyfini sürmek isteyen öğrenciler, Monster’ın satış sonrası hizmet seçeneklerinden de ayrıca faydalanabilecek.

15 Ocak’ta başlayan ve 10 Şubat’a kadar devam edecek olan ara tatil kampanyasında aşağıdaki bilgisayar modelleri karne haftasına özel indirimde olacak.

HUMA H4 V5.1

HUMA H4 V5.2

HUMA H5 V4.1

HUMA H5 V4.2

ABRA A5 V19.2

ABRA A5 V19.3

ABRA A7 V14.2

ABRA A7 V14.3

TULPAR T7 V20.5

TULPAR T7 V21.9

Kampanyalara dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Huawei

Karne haftasına özel Huawei Online Mağaza’dan alışveriş yapan Huawei kullanıcıları, MateBook D16 i5, MateBook 16s i9, MatePad 11, MatePad SE ve MatePad Paper ürünlerinde sunulan avantajlardan faydalanarak en güzel karne hediyelerine sahip olabilirler.

18.499 TL fiyata 2.500 TL değerinde indirim fırsatı sunulan MateBook D16 i5, 450 TL değerinde Kupon indirimi fırsatı, 1.798 TL değerinde hediye MateBook Kılıf ve CD23 Bluetooth Mouse, 200 TL indirimli FreeBuds 5i fırsatı, %10 İndirimli MatePad SE Fırsatı ve 215 TL değerine varan HUAWEI Puan kazanma fırsatı sağlıyor.

Tavsiye edilen 34.999 TL fiyata dahil olarak 5.197 TL değerinde hediye AX2 Router, Slim Bluetooth Klavye, CD23 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyeleri de bulunan MateBook 16s i9, 200 TL indirimli FreeBuds 5i fırsatı, %10 İndirimli MatePad SE Fırsatı, 350 TL değerine varan HUAWEI Puan kazanma fırsatı sağlıyor.

1.499 TL değerinde hediye MatePad Klavye ile birlikte 7.999 TL fiyatla satılan MatePad 11, 200 TL indirimli FreeBuds 5i ve 500 TL indirimli M-Pencil fırsatı sağlarken, kullanıcılar yorum bırakarak 999 TL değerinde Bluetooth Mouse kazanma şansı da yakalıyor.

4.499 TL fiyatının üzerine 200 TL değerinde sepet indirimi yapılan Matepad SE, 999 TL değerinde hediye Swift Sırt Çantası, kulak içi kulaklık ve 6 ay uzatılmış garanti hediyeleriyle geliyor. 200 TL indirimli FreeBuds 5i fırsatının yanında kullanıcılar, yorum bırakarak 999 TL değerinde Bluetooth Mouse kazanma şansı da yakalıyor.

LG

LG Electronics, UltraGear serisinin son modellerinden 27GQ50F-B ve 24GQ50F-B’yi muhteşen bir kampanya ile karne hediyesi olarak sunuyor. LG UltraGear 27GQ50F-B ve 24GQ50F-B model oyun monitörü alanlara 3 aylık ve 6 aylık GeForce NOW üyeliği hediye ediliyor.

20.01.2023 – 19.02.2023 tarihleri arasında, “Sömestre Kampanyası” kapsamında LG UltraGear 24GQ50F oyun monitörü alanlara 3 aylık, LG UltraGear 27GQ50F alanlara ise, 6 Aylık GeForce NOW üyeliği armağan ediliyor. LG UltraGear serisinin yüksek performansı ve Nvidia’nın Türkiye’de Turkcell iş birliğiyle sunduğu bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW oyunseverlere eşsiz bir deneyim sağlıyor.

Kampanyalara dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.