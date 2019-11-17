Teknoloji Şirketlerinin Yeni Hedefi Yapay Zekada Lider Olmak

Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Microsoft, Google, IBM gibi firmaların yaptığı yapay zeka adımları dikkat çekiyorken, dünya pazarında yapay zeka lideri olma hedefi gözlerden kaçmıyor.

Özellikle yapay zeka alanındaki milyar dolarla varan çalışmalarda Amerikan şirketlerinin varlığı göz ardı edilemiyor. Örneğin Microsoft'un yalnızca yapay zeka üzerine çalıştığı Azure projesi büyük önem taşıyorken, bu projenin geliştirilmesi için OpenAI şirketine 1 milyon dolarlık fon aktarılmıştı.

Microsoft'un haricinde yapay zeka çalışmalarında dikkat çeken bir diğer firma ise IBM oldu. SUNY Polytechnic Institute'de Yapay Zeka Donanım Merkezi kurulumu için 2 milyar dolar yatırım yapacağını dile getiren IBM, bu merkezde yapay zeka projelerini geliştirecek ve yeni yetiştirilecek öğrencileri ekibine dahil edecek.

Japonya merkezli SoftBank Group ise direkt yapay zeka alanına giriş yapmak yerine fon açmayı tercih etti. Dünyanın dört bir yanındaki projeler için 110 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını belirten SoftBank Group, Asya ülkelerinin de bu pazara dahil olmasında etkili oldu.

Ülkeler de Yapay Zeka Savaşında

Yapay zeka sektöründe ön plana çıkan Çin hükümeti de 2,1 milyar dolarlık bir teknopark merkezi kurulmasını planlıyor. Yalnızca 2018 yılında 19,2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarıyla yapay zeka projelerini kendine çeken ABD'nin 2030'a kadar geri plana düşebileceği iddia ediliyor.