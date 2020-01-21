Teknoloji Şirketlerinin Yükselişi Durdurulamıyor!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni raporlar, teknoloji şirketlerinin durdurulamayan yükselişini gözler önüne seriyor.

En Değerli On Şirketten Yedisi!

Teknoloji günden güne oldukça hızlı bir yükseliş durumunda. Nitekim bundan on yıl öncesine döndüğümüzde en değerli on şirket listesinde yalnızca iki adet teknoloji şirketi görebiliyorduk. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2019 yılı verileri ise bu durumun nasıl bir değişikliğe girdiğini bizlere gösteriyor.

Statista tarafından yayınlanan 2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket raporuna göre teknoloji şirketlerinin yükselişi devam ediyor. 2019 yılı verilerine göre en değerli on şirket arasından yedi şirket, teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. İlk on içerisinde yer alan Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Facebook ile birlikte beş adet Amerikan şirketi görüyoruz. Buna ek olarak Alibaba ve Tencent Holding ile de iki adet Çinli şirket listede yer alıyor.

İşte en değerli beş şirket:

Apple: 1,38 Trilyon Dolar

Microsoft: 1,27 Trilyon Dolar

Alphabet: 1 Trilyon Dolar

Amazon: 931 Milyar Dolar

Facebook: 632 Milyar Dolar

Gördüğünüz üzere en değerli ilk beş şirket, Amerikalı teknoloji şirketlerinden oluşuyor. Yalnızca bu ilk beş şirketin toplam piyasa değeri ise 5,2 trilyon doların üstünde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Çinli şirketlerin piyasadaki ağırlığı zamanla artacak mı? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.