Teknoloji Tarihinde Bugün: İlk Bilgisayar Virüsü Yazıldı

Günümüzde sayısız bilgisayar virüsü türü ve kötü amaçlı yazılım türü mevcut. Bu yazılımlardan kimi şifrelerimizi çalıyor, sosyal medya hesaplarımızı ele geçiriyor, kimi ise bize şantaj yapıyor ve çaldığı bilgileri paylaşmamak veya geri vermek için para talep ediyor.

Virüsler karşısında çeşitli antivirüs çözümleri geliştirilmiş olsa da insan keşke virüsler ortaya çıkmasaydı, antivirüs programlarına ihtiyaç duyulmasaydı diyor. Peki ilk virüs ne zaman ve kim tarafından programlanmıştı? Bu sorunun cevabını bulmak için 36 yıl öncesine, 30 Ocak 1982 tarihine gidiyoruz.

O tarihte bir lise öğrencisi olan Richard Skrenta, 400 satır uzunluğunda bir virüs yazmıştı. İlk virüs sanılanın aksine Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için değil, Apple II bilgisayarlar için hazırlanmış ve kendisini Elk Cloner adlı bir program altında gizlemişti.

Elk Cloner, bir virüs barındırsa da bu yazılım aslında sisteminize zarar vermiyor, herhangi bir bilgi çalmıyordu. Zaten o tarihte internet de olmadığı için bu virüsün bilgi çalması için herhangi bir sebep de ortaya çıkmamıştı. Elk Cloner altında gizlenmiş virüs sadece ara sıra rahatsız edici bir mesajın görüntülenmesini sağlıyordu. İlk başta Richard Skrenta'nın arkadaşları ve matematik öğretmenine bulaşan virüs daha sonradan korsan yazılımlar aracılığıyla diğer bilgisayarlara da bulaşmıştı.

Richard Skrenta'nın yazdığı virüs bilgisayarların belleğine sızıyor, kendisini disketlere enjekte ederek diğer bilgisayarlara bulaşıyordu. Günümüzde bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılımlar tarafından zarar verildiğinde Richard Skrenta'yı anarak kulaklarını hunharca çınlatabilirsiniz.