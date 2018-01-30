Teknoloji Tarihinde Bugün: Windows Vista İşletim Sistemi Çıktı

Günümüzden tam 11 yıl önce, 30 Ocak 2007 tarihinde Microsoft resmi olarak Windows Vista işletim sistemini yayınlamıştı.

Windows Vista'nın işi Windows XP efsanesinin üzerine geliyor olması nedeniyle daha ilk günden çok zordu. Görünümü ve kullanışlılığıyla kulanıcıların gönlünü kazanan Windows XP halen bile bilgisayarlarda kullanılıyor. Fakat Windows Vista'nın da dikkat çeken yönleri vardı. Bu özelliklerden en önemlisi yeni Aero görünümüydü.

Windows Vista, donanım hızlandırması kullanan Aero görsel stiliyle göz alıyordu. Artık pencereler şeffaflaşıyor, daha sade, daha şık bir görünüm sunuluyordu. Fakat her şeyin görüntüden ibaret olmadığını daha ilk günden görmüştük. Windows Vista çıktığında yaşanılan teknik problemler, donanımsal ve yazılımsal uyumsuzluklar nedeniyle Windows Vista bir fiyaskoya dönmüştü. Windows 8 çıkana kadar Windows Vista, Microsoft tarihinin en büyük başarısızlıkları arasında yer alıyordu. Windows Vista, birkaç servis paketinin ardından daha düzgün hale gelse de çıkışında kaybolan itibarını tekrar geri kazanamamıştı ve tozlu raflara kaldırılmıştı.

Normalde Microsoft 4-5 yıllık bir sürenin ardından yeni işletim sistemlerini piyasaya sürüyordu. Fakat Windows Vista başarısızlığı nedeniyle 2 yıl sonra Windows 7'yi satışa sunmuştu. Neyse ki Windows 7, Vista başarısızlığını unutturan, Microsoft'un Windows XP efsanesini tahtından indiren bir işletim sistemi oldu. Fakat Microsoft, Windows 8 ile yeni bir başarısızlığa imza attı. Bu sefer başarırızlığın sebebi teknik problemlerden ziyade uygulanan radikal değişikliklerdi. Windows 8, başlat menüsüne yer vermemesi sebebiyle kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Peki siz hala Windows Vista kullanıyor musunuz? Windows Vista ile ilgili kötü/iyi anılarınızı bizimle yorum bölümünde paylaşabilirsiniz.