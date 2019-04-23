Teknoloji Uzmanından 'Telefon Şarjı' Hakkında Önemli Uyarı!

Akıllı telefonları günlük yaşamımızda devamlı olarak kullanıyoruz ve bu cihazları sık sık şarj ediyoruz. Ancak telefonlarımızı şarj ederken pek de dikkatli davrandığımız söylenemez. Üstelik bazen cihazlarımızı gereğinden daha uzun süre şarjda tutabiliyoruz. Rus Mail.ru Hi-Tech teknoloji platformunun yöneticisi Dimitri Ryabinin tam da bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Sputnik’e konuşan Ryabinin, akıllı telefonların şarjının tamamen bitirilmesi kadar tamamen doldurulmasının da pil ömrünü azalttığına dikkat çekerek, "Telefonun bataryasını tamamen doldurmanın tehlikeli olduğu algısının nedeni, birçok kullanıcının dolum sonrasında telefonu prizden çıkarmaması. Muhtemelen telefonun üzerindeki göstergeyi, şarjdan tam da zamanında çıkarmak için izlemiyorsunuzdur. Şarjda kalan telefon, bataryasında yüzde 100’lük doluluk oranını sağlamak için şarj olmaya devam ediyor. Bu durumda da hala akım üzerinde olduğundan ısınmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Şarjın Yüzde 100 Olmasını Beklemeyin"

Telefonların hızlı şarj prensibiyle çalıştığını ifade eden Ryabinin, ilk yarım saat içerisinde telefonlardaki bataryanın yaklaşık yüzde 70 oranında şarj olduğunu, bataryada soğumanın gerçekleşmesi için kalan yüzde 30’luk kısmın daha yavaş şarj olduğunu belirtiyor. Ryabinin bu prensibe dayanarak, telefonun şarjı yüzde 90 civarına geldiğinde şarj aletini çıkarmanın en doğrusu olduğunu söylüyor.

Ryabinin ayrıca, "Bataryaların tamamen şarj olmaktan pek de hazzetmediklerini söyleyebiliriz, telefonu sık sık şarj etmek de pil ömrünü azaltan bir durum. Bu sebeple en uygun olan, gün içinde telefonun şarjını belirli bir düzeyde korumak." şeklinde konuştu.