Teknolojik Cihazların Kullanımı Boyun Düzleşmesine Sebep Oluyor!

Fizik tedavi uzmanları, akıllı telefonların yanlış ve uzun kullanımının sağlık sorunlarını tetiklediğini belirtti.

Günümüzün en çok kullanılan nesneleri olan telefonlar, tabletler, televizyonlar ve bilgisayarlar insan sağlığını tehdit ediyor. Konuya açıklık getiren fizik tedavi uzmanları, bu cihazların boyun düzleşmesini tetiklediğini belirtti. Peki bu nasıl oluyor? Hangi durumlarda bu hastalık veya hastalıklar tetikleniyor?

Kısaca Boyun Düzleşmesi Nedir?

Boyun bölgesine C şeklinde sıralanmış 7 adet omur bulunuyor. Bu omurların dizilim şeklini kaybedip, I harfine benzemesine, yani düzleşmesine, kısaca boyun düzleşmesi deniliyor. Bu sorun birçok nedenden olabileceği gibi oturuş pozisyonları, günlük hayattaki hal ve hareketlerimiz de bu durumu etkiliyor. Bunun sonucunda yaşamımızı, hayat başarımızı ve sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen bir hastalık oluşuyor.

Boyun Düzleşmesinin Belirtileri Nedir?

Bu konuda açıklama yapan doktorlarımız bu hastalığın birçok belirtisi olduğunu söylüyorlar. Bunların başında ensede kasılma hissi ve tutukluk, boynu ovma veya boynu kıtlatma isteği, dik durmada zorluk, kamburlaşmaya eğilim, duruşun bozulması, baş dönmesi, kulak çıklaması, boyun ve baş ağrısı bulunuyor.

Uzun süre yüz üstü yatma alışkanlığına sahip kişilerde bu hastalık görülebiliyor. Aynı zamanda masa başında çalışan veya boyunlarını öne eğerek çalışan kişilerde de bu hastalık bulunabilir. Tabii konumuzun başrolleri olan akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar bu hastalığı alenen tetikliyor.

Telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların yanlış ve yanlış pozisyonda kullanılışı sağlığımızı tehdit ediyor. Bu hastalıktan korunmak için tüm bu teknolojik cihazları her zaman göz hizanızda tutun. Yani başınızı eğerek ekrana bakmayın. Aynı zamanda ekran karşısında geçirdiğiniz vakti kısa tutmaya özen gösterin. Bu sürede sık sık ara verin.

Yüzüstü yatmaktan, yatarak televizyon izlemekten ve kitap okumaktan vazgeçin. Kuş tüyü ve elyaf yastıktan uzak durun, dolgun ve orta sertlikte olanları kullanmaya özen gösterin. Pilates, yüzme, yürüyüş ve meditasyon gibi aktiviteleri düzenli olarak yapmayı alışkanlık haline getirin. Tabi hemen hemen her hastalığın başlangıcı olan stresten uzak durun.