Teknolojik Şortlarla Yürümek ve Koşmak Kolaylaşacak!

Giyilebilir teknolojinin müthiş boyutlara varmaya başladığı günümüz dünyasında teknolojik şortlar bunun en büyük kanıtı. Yapılan araştırmalarda, koşu yapmaya başlayan insanların 14 dakika sonra zorlanmaya başladığı tespit edildi. Harvard Üniversitesi buna bir çözüm buldu.

Tüm vücudumuzun yükünü çeken ayaklar, genellikle koşu veya yürüyüş esnasında en çok yorulan uzvumuz oluyor. Ağırlık arttıkça da yorulma miktarı aynı artış gösterir. Harvard Üniversitesi tarafından geliştirilen bu şortlar ise, yaklaşık olarak 5,5 kilo daha hafif hissetmenizi sağlar.

Teknolojik şortların çalışma mekanizması

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Science dergisinde yayınlanan uzmanlar, şortun çalışma mekanizması bilgi verdi. Bu şort içerisinde yer alan motorların uyluk kemiğinin üst kısmına konumlandırılması nedeniyle bacak kaslarını güçlendirdiği ifade edildi.

Kaslar güçlendikçe şort ile alınan mesafe daha fazla artabiliyor. Metabolik faaliyetlerin yürüme sırasında %9,3 koşma sırasında ise %4 azaldığı ortaya çıktı. Böylece sırayla 7,4 kilogram ve 5,7 kilogram hafiflik sağlandı. Elbette bu şort sadece sağlıklı kişiler için kullanılmayacak. Aynı zamanda engelli bireylerde yürümeyi kolaylaştırıcı etkisi bulunacak. Ayrıca askeri faaliyetlerde de kullanılması planlanıyor.

Teknolojik şortun araştırma ve geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Peki sizce de teknolojik şortlar günlük hayatımızda ne tür kolaylıklar sağlayacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.