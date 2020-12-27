Bakanlıktan Yeni Karar: Teknolojik Ürünlerde Taksitler Azaltıldı

Ticaret Bakanlığının son kararına göre teknolojik ürünlerde taksit sayısı azaltıldı. Geçtiğimiz gün itibarıyla yürürlüğe sokulan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni taksit kararıyla pek çok üründe taksit sayıları yarıya çekildi.

Geçtiğimiz günlerde BDDK'den gelen taksit açıklaması sonrasında Ticaret Bakanlığı pek çok üründe taksit düzenlemesine gitti. Kamera, bilgisayar, tablet gibi birçok teknolojik cihazın taksit süresi kısatıldı. Yeni karara göre fiyatı 3500 TL’nin üstünde olan satışlarda taksit imkanı 6 aydan 4 aya çekildi.

"Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" kapsamında alınan yeni taksit düzenlemesi bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe sokuldu. Bakanlık tarafından teknolojik ürünlerdeki taksit düzenleme kararı şu şekilde açıklanıyor:

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 TL’nin üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

ile fiyatı 3 bin 500 TL’nin üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında sınır 18 aydan 12’ye düşürüldü.

gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında sınır 18 aydan 12’ye düşürüldü. Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya düşürüldü.

Teknolojik ürünlerde taksit sayısı azaltıldı

Ayrıca yaklaşık 10 gün önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı kapsamında kredi kartı taksitlendirme sürelerine düzenleme gelmişti. Ticaret Bakanlığının kararıyla da birçok ürün taksidi yeniden düzenlenmiş oldu.

Taksit sayılarını azaltarak yüksek enflasyonun önüne geçmeyi amaçlayan Bakanlık daha önce ise faizlerin düşürülmesi, kamu bankalarının düşük faizli kredi vermesi gibi birçok fırsat sunarak ekonomiyi canlandırmayı amaçlamıştı.

Taksit sayılarına yeniden düzenleme gelmesi ve buna bağlı olarak teknolojik cihazlara olan talebi azaltmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, bu şekilde enflasyonu düşürmek istiyor. Peki ya siz teknolojik ürünlerdeki taksit sayılarının azatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın!