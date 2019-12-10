Teknolojiye Yön Veren Liderler İstanbul'da Buluşuyor

Dijital dönüşümü yakalamak için bir süredir İstanbul'da düzenlenen IoT EurAsia & Blockchain Zirvesi, yine önemli isimleri bir araya getirecek. 11 Şubat tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte, sanayiden finansa, enerjiden sağlığa, kamudan ulaşıma kadar geniş yelpazedeki sektörlerde dönüşümün nasıl gerçekleşebileceğini, dünyada değişimde rol oynayan liderlerin gözünden değerlendirilecek.

Internet of Things ya da Türkçe ismiyle Nesnelerin İnterneti konusunda büyük şirketlerin yatırımları son sürat devam ediyor. Dünya çağında kişi başına 3'te fazla IoT ürününün düşeceği farz edilirken, büyük teknoloji şirketleri de böylesine bir pazarda daha büyük paylar kapmak adına yatırımlarını bu alanda sürdürmeye devam ediyorlar. 2020 yılında da IoT konusunun gündemin ilk sıralarında yerini koruyacağı düşünülürken, nesnelerin interneti çalışmalarının yeni yılda tüm endüstrileri etkilemeye başlayacağı dile getiriliyor.

IoT EurAsia zirvesinde ise Schneider Electric, Abdi İbrahim, Arçelik, BMC, Borusan, Brisa, Coca Cola, Doğus Teknoloji, Eczacıbaşı, Enerjisa, LC Waikiki, Mercedes-Benz Turk, Oyak Renault, Panasonic, Petrol Ofisi, Sanayi Bakanlığı, THY, Tofaş, Tubitak, Vestel gibi sektör lideri firmalar, konuyu ele almaya hazırlanıyorlar.

Zirvenin konu başlıkları arasında; Blockchain, IoT Platformu Seçimi, Akıllı Üretim Çözümleri, Beklenen IoT Trendleri, Bağlı Risk - Güvenlik Zorlukları, Yapay Zeka’nın Geleceği, Bulut Hizmetleri gibi konu başlıkları bulunuyor.

Üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerini, uluslararası konuşmacıları, en yenilikçi ve ilgi çekici fikirleri üçüncü kez İstanbul’da buluşturacak olan IoT EurAsia, ‘Akıllı Şehirler’, ‘Blockchain ve Yapay Zeka’, ‘IoT x Güvenlik, 5G, Telekomünikasyon, Bulut’ olmak üzere toplam 3 ana oturumdan oluşuyor. Zirvede, vaka analizlerinin yapılacağı workshop toplantıları ise zirvenin en ilgi çeken içeriklerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

11 Şubat Salı günü Radisson Blu Şişli'de düzenlenecek olan IoT EurAsia için daha ayrıntılı bilgiler almak için IoT EurAsia adresini ziyaret edebilirsiniz.