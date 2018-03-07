Comparably isimli bir platform, en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap bulmak için harekete geçti ve teknolojiyle alakalı işlerde çalışanların yıllık ne kadar kazanabildiklerine dair bir tablo yayınladı. Teknolojiyle alakalı en yüksek maaşlı meslekler listesinde ilginç detaylar yer aldı.

İş görüşmeleri sırasında en iyi maaşı alabilmek için sizinle benzer işleri yapanların ne kadar gelir elde ettiklerini bilmekte fayda vardır. Üstelik kendinize bir kariyer planı yaparken, kazanabileceğiniz maaşı önceden bilmek de işinize yarayabilir. Comparably isimli internet sitesi de sizin için işleri kolaylaştırarak, ortalama rakamları içeren bir maaş çizelgesi yayınladı.

Çizelgede özel (private) bir teknoloji şirketinde kıdemli geliştirici olarak çalışan birinin yıllık 73 bin dolar gibi bir gelir elde ettiği bilgisi yer alırken, halka arz edilmiş şirketlerde (public) yine aynı görevde çalışan birinin 130 bin dolar seviyelerinde maaş alabileceği belirtildi.

San Francisco’da yer alan şirketlerde çalışanlara göre ortama bir maaş çizelgesi çıkardığının altını çizen Comparably, Amerika Birleşik Devletleri’nin herhangi başka bir yerinde maaşların yükselip alçalabileceğini, başka ülkelerdeyse maaşların çok farklı olabileceğini vurguladı. Buna rağmen çizelgede yer alan maaş farklarının birçok yerde benzer olduğunu belirterek, çeşitli iş alanları arasında kalanların, buna göre karar verme şanslarının olabileceği aktarıldı.

Hemen yukarıda gördüğünüz çizelgede yer alan meslekler ise sırasıyla şöyle oldu: Mimar, veri bilimcisi, geliştirici, bilgi işlem müdürü, kıdemsiz geliştirici, başmühendis, pazarlama müdürü, operasyon müdürü, ürün müdürü, proje müdürü, satış müdürü, satış temsilcisi, kıdemli geliştirici, kıdemli ürün müdürü, UI/UX tasarımcı.