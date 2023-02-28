Teknopark İstanbul'dan Deprem Bölgesine Konteyner Kent Desteği!

Teknopark İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre şirket deprem bölgesine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordine bir şekilde 3.600 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak konteyner kent kuracak.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından acil durumlara yönelik "Helpcube" adında önleyici teknoloji programı başlatan Teknopark İstanbul, depremzedeler için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordine bir çalışma yürütüyor. 3.600 kişinin barınabileceği yeni konteyner kent projesinin yanı sıra deprem bölgesinde de yardımlar sürüyor.

Teknopark İstanbul Deprem Bölgesine Desteğini Sürdürüyor

Teknopark İstanbul ve Türk savunma şirketlerinin çalışanları, depremin gerçekleştiği ilk günden bu yana duvar arkası radar, çubuk kamera, termal kamera, yer altı görüntüleme ve analiz cihazı, göçük altı görüntüleme cihazları ve güneş enerjili kameralar gibi birçok teknolojik aletiyle arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Son olarak bölgedeki konteyner kent çalışmalarına verecekleri desteği hızlandıran Teknopark İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla, her biri 120 bin TL'ye mal olacak 3.600 konteyner için çalışmalarını sürdürüyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, sürdürdükleri çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: