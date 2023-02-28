Teknopark İstanbul'dan Deprem Bölgesine Konteyner Kent Desteği!
Teknopark İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla deprem bölgesine 3.600 kişilik konteyner kent kuruyor. İşte detaylar!
Teknopark İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre şirket deprem bölgesine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordine bir şekilde 3.600 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak konteyner kent kuracak.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından acil durumlara yönelik "Helpcube" adında önleyici teknoloji programı başlatan Teknopark İstanbul, depremzedeler için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordine bir çalışma yürütüyor. 3.600 kişinin barınabileceği yeni konteyner kent projesinin yanı sıra deprem bölgesinde de yardımlar sürüyor.
Teknopark İstanbul Deprem Bölgesine Desteğini Sürdürüyor
Teknopark İstanbul ve Türk savunma şirketlerinin çalışanları, depremin gerçekleştiği ilk günden bu yana duvar arkası radar, çubuk kamera, termal kamera, yer altı görüntüleme ve analiz cihazı, göçük altı görüntüleme cihazları ve güneş enerjili kameralar gibi birçok teknolojik aletiyle arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Son olarak bölgedeki konteyner kent çalışmalarına verecekleri desteği hızlandıran Teknopark İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla, her biri 120 bin TL'ye mal olacak 3.600 konteyner için çalışmalarını sürdürüyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, sürdürdükleri çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çalışanlarımız başta olmak üzere, en büyük AR-GE firmamızdan en küçük kuluçka firmamıza kadar, ülkemizin ve insanlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. İlk etapta afet bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri iki yardım tırı ile bölgelere sevk ettik. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte öncelikli ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanlarımızla çaba gösteriyoruz."
Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek İller
Türkiye, deprem kuşağında konumlanan bir ülkedir. Bu nedenle de belirli dönemlerde ciddi depremler yaşanabiliyor. Büyük yıkımların söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz.
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