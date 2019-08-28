Teknopark İzmir, 60 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Ülkemizde çeşitli üniversitelerin bünyelerinde yer alan teknoparklar, hem teknoloji konusunda yenilikler gerçekleştirilmesini hem de sanayi sektörü ile üniversiteler arasında işbirliği oluşturulmasını sağlıyor. Bu teknoparklardan biri olan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde yer alan Teknopark İzmir, ürettiği yüksek teknolojili ürünler sayesinde ihracat sektörüne büyük katkı sağladı.

Türkiye’nin dördüncü ve Ege'nin ilk teknoparkı olan ve 2002’de kurulup 2004 yılında faaliyete geçen Teknopark İzmir bünyesinde 154 Ar-Ge firması bulunuyor. Akademisyenler ya da lisans öğrencileri tarafından kurulan bu firmalarda yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre gibi pek çok sektöre yönelik çalışmalar yürütülüyor. Teknopark'taki firmalarda yaklaşık 1050 adet tam zamanlı personel çalışıyor.

Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın açıklamalarına göre Teknopark İzmir, 600 milyon lira ciro yaptı ve 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Baran’In açıklamalarına göre ihracat alanında önemli katkıya sahip olan Teknopark İzmir’im son 8 ayda tam zamanlı çalışan Ar-Ge personeli sayısı yüzde 15 arttırıldı. Yapacakları 3 yeni bina ile yüzde 30-35 arasında büyüme hedeflediklerini ifade eden Baran, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yüzde 35'lik büyüme insan kaynaklarıyla ilgili. 1050 çalışanımız var, binalar bittikten sonra 1400- 1500 civarında çalışan bekliyoruz."

Baran'ın açıklamalarına göre bu büyüme sayesinde bölge daha da cazip hale gelecek ve Teknopark İzmir, yüksek teknolojili ürünlerin ve ihracatın merkezi haline gelecek.