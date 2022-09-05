Artık Teknosa'dan Bilgisayar ve Telefon Kiralanabilecek

Bir süredir tüketici elektroniği ürünlerin kiralanması hizmetini veren Kiralabunu.com, Türkiye'nin en ünlü teknoloi mağazaları arasında yer alan Teknosa ile iş birliğine gitti. 2021 yılından beri hizmet veren platformda telefon ve bilgisayarlardan tutun da dronelara kadar her türlü elektronik ürün kiralanabiliyor.

Anlaşma kapsamında Teknosa'nın satışını yaptığı elektronik ürünler, Kiralabunu hizmetinin karşılığıyla mağazalar veya web sitesi üzerinden kiralanabilecek.

Teknosa'daki İstediğiniz Elektronik Ürünü Kiralama İmkanı

Geçtiğimiz aylarda 200 milyon liraya yakın bir yatırım alan Kiralabunu, Teknosa ile yaptığı iş birliği kapsamında öncelikle internet üzerinden daha sonrasında da Teknosa mağazalarından istediğiniz elektronik ürünü kiralamak mümkün hale gelecek. Cihazların fiyatına kıyasla daha uygun ücretlerle kiralanabildiği platform, Teknosa'nın lojistik ve marka desteği sayesinde tüm Türkiye'de yayılmayı planlıyor.

Şu an Kiralabunu üzerinde telefon, bilgisayar, giyilebilir teknoloji, drone, mutak aletleri, televizyon ve elektrikli bisikletler gibi onlarca tüketiciği elektroniği ürünü kiralanabiliyor. Olası hasarlara karşı %70 garanti, deneme sonrasında satın alma imkanı, ücretsiz kargo, kart limit blokesi olmaması gibi avantajlara sahip olan Kiralabunu, Türkiye'deki en büyük tüketici elektroniği kiralama markalarından biri olarak biliniyor. Yurt dışında birçok örneği olan kiralama yönteminin yakın zamanda Türkiye'de de yaygınlaşması bekleniyor.