Tekrar Eden Bir Instagram Krizi: Yine Bilgiler Çalınmış

Dünya üzerindeki milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya platformlarında Instagram, yine bir skandalla karşı karşıya kaldı. Facebook şirketine bağlı olan bu platform, kullanıcıların iletişim bilgilerini ve şifrelerini paylaşmakla suçlanıyor. Ancak bu sefer bunu yapan şirketin kendisi değil başka bir platform.

Kullanıcılara ait verilerin çalınması denildiğinde akla ilk gelen şirket Facebook oluyor. Geçmişinin pek parlak olmaması ve kullanıcılarının çoğu bilgilerini daha önceden diğer şirketlerle paylaşmış olan Facebook, bu sefer de bir diğer yazılım şirketinin kurbanı oldu.

Instagram verileri düz metin olarak saklanmış

Fotoğraf paylaşımının yapıldığı.sosyal medya uygulaması Instagram, daha önceden de bazı iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak şifre çalınması ve iletişim bilgilerinin alınması gibi skandallar ilk defa oluyor.

Chtrbox Isimli bir yazılım şirketi, bu olayda çok dikkat edin çeken kuruluş. Bu şirketin, Instagram verilerini düz metin olarak kaydettiği ve bazılarının iletişim bilgilerine ulaştığı söyleniyor. Hindistan merkezli yazılım ve sosyal medya pazarlama kuruluşu, sizlerin şifresi ve iletişim bilgileri üzerinden takipçi sayınızı gorebiliyor. Takipçi ve beğeni sayısına göre de sizlere reklam teklifinde bulunuyor.

Instagram üzerinden yapılan işlemlerin aslında o kadar da güvenli olmadığı böylece görülmüş oldu. Instagram güvenlik uzmanları, çok rahatlıkla birçok kişinin şifrelerinin ele geçirilebileceğini söyledi.

Hindistan merkezli şirket, kendisine her ne kadar savunsa bile, yine de durum veri hırsızlığı olarak adlandırılıyor. Sizce de Instagram, bu verileri korumakta pasif mi kalıyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.