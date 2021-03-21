Tekrar Isıtılan Yemekler İçin Endişelendiren Uyarı!

Dr. Murat Doğan, tekrar ısıtılan yemekler hakkında endişe verici bir uyarıda bulundu. Bekleyen yemeklerde bakteri oluşumunun gözlemlendiğini belirten Doğan, bekleyen yemeklerde oluşan bakterilerin tifoya kadar yol açabileceğini söyledi.

Tekrar Isıtılan Yemekler Tifoya Yol Açabilir

Sputniknews'teki habere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, birçok kez ısıtılan yemeklerin gıda zehirlenmesi ve tifo gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Doğan, sağlık açısından en uygununun yemeklerin günlük tüketilebilecek bir ölçüde yapılması olduğunu belirtti.

Annelerin ve eşlerin çalışma hayatının yoğunluğundan ötürü birkaç günlük yemekler yaptığına değinen Doğan, bazı evlerde bu tür kuralların gevşetildiğini fakat bunun doğru olmadığını söyledi. "Bir yemek kaç kere ısıtılır?" sorusunun cevabını veren Doğan'a göre makarna, pirinç pilavı gibi ağırlıklı olarak karbonhidrat içeren yiyecekler birkaç gün bekletilebilir. Protein ağırlıklı yiyecekleri ise en fazla 2 gün bekletmek gerekiyor.

Tavuk, balık gibi protein kaynağı olan besinlerin iki gün sonra tüketilmesinin doğru olmadığının altını çizen Doğan, yiyecek her ne kadar iyi pişirilmiş olsa da yapılan araştırmaların bir kısmında gıda zehirlenmesi gibi sorunların ortaya çıktığını dile getirdi. Doğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir tavuk yemeğini iyi fırınladık ya da bir balığı iyi şekilde kızarttık. Dolabımız iyi soğutuyor, bunlar bize güven verebilir. 3 günden sonra bu yenilince belki gıda zehirlenmesi olmayabilir ama yapılan araştırmalarda 3-5 tanesinde bir gıda zehirlenmesi yaşanmış olabiliyor. Bazı yerlerde bu durumu kaçırabiliyoruz. Dolabımızda bir problem olabiliyor ya da yemek pişirirken iyi şekilde kaynatamamış olabiliyoruz. 1 gün sonra bunu fark etmiyoruz, bozulmuş oluyor ve bir mercimek çorbasından bile insanlar zehirlenebiliyor."

Doğan'ın ifadelerine göre bekleyen yemekler sadece bakteri oluşumuna değil, kimyasalların da oluşmasına neden oluyor. Örneğin 1-2 gün beklemiş bir ıspanak yemeğinin içindeki kimyasallar reaksiyona girebiliyor ve kükürtlü maddeler zehirli hale gelebiliyor. Bunu engellemek için ıspanak yemeğinin günlük olarak tüketilmesi gerekiyor.

"Tekrar ısıtma (reheating) kaç kere yapılabilir?" sorularına yanıt veren Doğan, bunun sürekli tekrarlanması durumunda tifo gibi sorunların gün yüzüne çıkabileceğine değindi. Doğan, bakterinin yol açabileceği sorunların altını çizdiği açıklamasında Salmonella bakterisinin tifoya neden olabilen bir bakteri olduğunu söyledi.

Doğan, "Diyelim ki bir tavuk yemeğinde 1-2 bakteri kaldı, bu koşullarda biz bunu ısıtarak tükettiğimiz takdirde bu bağırsaklarımıza yerleşiyor. Bunu hemen fark etmek mümkün değil. 3-5 hafta sonra kuluçka dönemini geçtikten sonra bizi hemen enfekte ediyor. Bizim de bundan kurtulmamız 5-6 ayı buluyor. Bu bir kronik rahatsızlığa dönüşebilir. Tifoya kadar götürebilir" dedi.

Yemekleri Nasıl Muhafaza Etmek Gerekiyor?

Yemekler bazen fazla gelebiliyor. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda yemeği ertesi gün de tüketmek üzere muhafaza etme yoluna başvurabiliyoruz ancak Doğan'a göre bu yemekleri bir saklama kabında saklamak veya başka bir tencereye koymak doğru değil, yemekleri ısıtılan tencere ile saklamak gerekiyor.