Telafi Eğitimi Ne Zaman Başlayacak? Bakan Selçuk Açıkladı!

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun bir süredir merak edilen soru ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Telafi Eğitimi Ne Zaman Başlayacak Sorusuna Yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye telafi eğitimi, okulların açılış tarihi ve karneler ile ilgili çok önemli açıklamada bulundu. Çekirge, Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayı köşe yazısına taşıdı.

"Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?" sorusunu yanıtlayan Bakan Selçuk, "Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığının ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur."

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Bakan Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına dair önemli bir açıklama yaptı. İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılmasının doğru olmadığını belirten Bakan Selçuk, okulları sonbahar mevsiminde (eylül gibi) açmayı planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, karnelerin 2 Temmuz tarihinde verileceğini de söyledi.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Tarihi Belli Oldu mu?

YÖK, Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim ile ilgili geçtiğimiz haftalarda bir yazı göndermişti. Gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması istenmişti.

YÖK tarafından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti: