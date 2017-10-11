Telefon Alarmını Tacizci Sandı!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay "teknolojiye ayak uydurabiliyor muyuz?" sorusunu tekrardan akıllara getirdi. Sürekli birisi tarafından rahatsız edildiğini düşünürek savcılığa şikayette bulunan vatandaş, aslında kendisini rahatsız edenin alarm olduğunu anlayınca tekrardan savcılığa dilekçe sundu. Tabii ki bu olay, sosyal medyada bir anda popüler hale geldi.

Cep telefonun sürekli arandığını ve bunun tacizci veya dolandırıcı olduğunu düşünen bir vatandaş, telefonunu teknolojiye daha hakim birine incelettiğinde, aslında her gün aynı saatte alarmın çaldığını anladı. Bunun üzerine yargıyla yanlış anlaşılma dilekçesini paylaşan vatandaşın dilekçesi nasıl olduysa sosyal medya platformları üzerinde paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.

Dilekçesinde “…34 54 32 nolu telefonum saat 14.00’te her gün birisi tarafından çaldırıldığını beyan etmiştim. Bir bilene telefonumu incelettiğimde telefon makinemin saat alarmı ile çaldığını öğrendim. Sizi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bilgilerinize arz ederim.” açıklamasında bulunan vatandaş, yargıdan özür dilemeyi de ihmal etmedi. Ayrıca bundan sonra teknolojiyi daha yakından takip edeceğini düşündüğüm şahış, henüz bir açıklama yapma gereksiniminde bulunmadı.

Teknoloji hızla ilerliyor ancak kullanıcılar teknolojiyi bu kadar hızlı takip edebiliyor mu? Açıkcası bunun tekrardan kontrol edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.