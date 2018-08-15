Telefon Aramalarını Kaydetme Özelliği Android Pie'da Olmayacak

Genellikle yeni Android sürümlerinin daha önce sistemde olmayan yeni detaylar eklemesine alışık olsak da Android Pie ile birçok kişinin kullandığı arama sırasında ses kaydetme özelliğinin kaldırılacağı ortaya çıktı. Google, Android Pie sürümünde arama ses kaydetme ayarının bulunmayacağını söyledi.

Telefon aramalarını kaydetme, uzun süredir tartışılan konu başlıklarından biriydi. Her ülkede ses kaydetmeye farklı kurallar koyulması sebebiyle Google birçok kez davalık olmuş ve para cezaları ödemek durumunda kalmıştı. Google ise bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış ve telefon aramalarını kaydetme özelliğinin kaldırılıp kaldırılmayacağını söylememişti.

Android 6.0 Marshmallow sürümünde resmi API'yi devre dışı bırakan Google, çeşitli mercilere resmi olarak telefon aramalarını kaydetme uygulaması sunmadıklarını söylese bile geliştiriciler çeşitli açıklardan yararlanarak, telefon araması kaydetme uygulamaları geliştirmişlerdi. Android 9.0 Pie ile birlikte bütün açıkları kapatan Google, telefon araması kaydetme uygulamalarını tamamen engelledi.

Yeni sürümle birlikte telefonları rootlamadan telefon araması kaydetmenin mümkün olmayacağını söyleyen uzmanlar, bir sonraki sürüme kadar bu özelliğin Android işletim sisteminde kullanılamayacağını belirttiler.