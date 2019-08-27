Telefon Bataryalarında Devrim Yaratacak Bir Sistem Geliştirildi

Son dönemlerde en fazla karşımıza çıkan haberlerden birisi de telefon bataryalarının patlaması oldu. Durduk yere patlayan bu bataryalar, büyük korku salıyordu. Büyük şirketlerin uzun uğraşları sonucunda bazı değişimler yaşandı.

Hint Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, büyük şirketlerin de desteğini alarak önemli bir gelişmeye imza attılar. Karbon çelik ve vanadyum pentoksit ile oluşturulmuş bir katotla ("+" kutup), demir klorat yapıdaki bir anottan ("-" kutup) oluşan bir batarya geliştirildi.

Demir iyon batarya daha güvenli olacak

Demir iyon batarya ile ilgili çalışmalarını yürüten bilim insanları, bunun çok daha düşük bir maliyet oluşturduğunu ifade ede etti. Böylece batarya fiyatlarında büyük oranda indirim sağlanabilecek.

Diğer metallere oranla demirin daha ucuz ve daha küçük bir iyonik yarıçapa sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, bugüne kadar hiç demir batarya kullanılmadığını da söyledi. Demir bataryalarla ilgili en büyük sorun ise sadece 150 kez şarj edilmesi. Lityum iyon pilleri çok daha fazla şarj etme sayısına sahip.

Muhtemelen ilerleyen dönemlerde demir bataryalar daha çok geliştirilecek ve yaygınlaşacak. O zamana kadar bakalım bizleri neler bekliyor?