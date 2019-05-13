Telefon Borçlarını Ödeyemeyenleri Sevindirecek Kanun Teklifi

CHP, cep telefonlarıyla ilgili olarak önemli bir kanun teklifi hazırlayarak meclise sundu. Teklifte, cep telefonu operatörlerinin, telefon faturalarının ödenmemesi nedeni ile kapatılan hattın tekrar hizmete açılması için aldığı ücretin kaldırılması talep edildi. Çünkü şu anki uygulamaya göre GSM operatörleri, borcundan dolayı kapanan hattını açtırmak isteyen vatandaşlardan 27 lira ek ücret istiyor.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla kanun teklifi hazırlayan CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Vatandaşın Ayıbı Değil

Böyle bir teklifi neden sunduklarına da değinen Başarır, "Vatandaşlarımızın sadece cep telefonu değil elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyememeleri kendilerinin değil, mevcut iktidarın ayıbıdır." diye konuştu.

Başarır, milyonlarca vatandaşın borçlu durumda olduğunu belirterek, "4 kişilik bir aile için açlık sınırının 2 bin 047, yoksulluk sınırının 7 bin 080 TL olduğu bir ortamda vatandaşlarımızın faturalarını ödeyememeleri gayet doğal. Burada asıl düşünülmesi gereken halkımızın bu duruma neden ve nasıl getirildiğidir. Cep telefonları faturalarına yansıtılan birçok vergi varken, bir de açma- kapama ücreti ile vatandaşlarımıza bir bedel daha yansıtılması uygun değildir." dedi.

Tek Tuş Bedeli

Telefon hatlarının açılıp kapatılmasının artık elektronik ortamda tek bir tuşla yapılabildiğine dikkat çeken Başarır, "Hiçbir işlem yapılmasına dahi gerek olmayan bir durumda tüketiciden açma kapama bedeli alınması, sebepsiz zenginleşmedir." ifadelerini kullandı.