Telefon Dolandırıcıları Birbirlerini Dolandırdılar

Adana merkezli on ilde yapılan, “Son Alo” isimli telefon dolandırıcılığı operasyonunda, çete üyelerinin işi abartarak birbirlerini dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

Nisan ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan “Son Alo” isimli operasyon, Adana’nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’ya sıçradı. 73 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan 60 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan kişilerin İstanbul’da danışmanlık merkezi adı altında ofis kiraladıkları ve ofisi çağrı merkezine çevirerek, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları saptandı. Dolandırıcıların adreslerinden ele geçirilen bilgisayarlarda binlerce vatandaşa ait kimlik bilgileri, nüfus kayıt bilgileri ve çeşitli başka bilgilerin yer aldığı dosyalar ele geçirildi.

Birbirlerini Dolandıran Dolandırıcılar

Polis ekipleri tarafından üç ay boyunca yapılan takip sonucunda aradıkları kişilere hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15'ini 600 bin lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Polis, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı.

Operasyonun ardından ele geçirilen bilgilerle araştırmalarını genişleten ekipler, çete üyelerinin birbirlerini dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Çete üyesi kadınlardan biri, adının PKK soruşturmasında geçtiğini belirttiği şebeke üyesi başka bir kadının 247.000 lirasını şüphelilerden Osman K.'nın hesabına aktarttı. Daha sonra İsmet A., ile Mert A.'da Osman K.'yı arayarak hesapa yatan parayı çekmesini istedi. Bankaya giden Osman A.'da paranın 137.000 lirasını çekti. Ancak banka dışında kendisini bekleyen diğer çete üyelerine hesapta bir sorun olduğunu paraya alamadığını söyledi. Durumdan şüphelenen İsmet A., ile Mert A.'da otomobille kaçmak isteyen Osman K.'yı durdurmak istedi. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Polis bankada kalan ve çekilmeyen 110.000 lirayı ise soruşturma kapsamında bloke ederek sahibine teslim etti.