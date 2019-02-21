Telefon Ekranını Maksimum Işıkla Kullandı, Korneası Delindi!

Tayvan’da akıllı telefonunun ekranını iki yıldır maksimum parlaklıkla kullanan genç bir kadının korneasında yaklaşık 500 delik oluştu.

Uzakdoğu ülkesi Tayvan’da sekreter olarak çalışan Chen soyadlı 25 yaşındaki kadın, hem iş hem de sosyal hayatında sık sık telefon kullanıyordu.

Ekran parlaklığını sürekli maksimum seviyede tutan genç kadın, geçtiğimiz yılın mart ayında gözlerinde rahatsızlık hissetmeye başladı.

Sık sık kanlı gözlerle uyandığını ve görüş açısının her geçen gün düştüğünü belirten Chen, önce göz damlası kullandığını; ancak bunun işe yaramaması üzerine doktora başvurduğunu söyledi.

Pingtung Fuying Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde profesör Hong Qiting, 25 yaşındaki kadının gözlerindeki kan damarlarının tıkandığını ve sol korneası üzerinde yaklaşık 500 küçük delik oluşturduğunu gözlemledi.

Teşhisin ardından büyük bir şok yaşayan Chen, steroid tedavisi görmeye başladı. Yoğun tedavinin ardından Chen’in gözündeki problem önemli oranda düzeldi.

Apple Daily ’e demeç veren Prof. Hong, Chen’in akıllı telefon ekranının 625 lümen parlaklığa sahip olduğunu; ancak maksimum 300 lümende cihaz kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Bir telefonu böyle kullanmanın gözlerdeki etkisini ‘Gözünüzü mikrodalgaya koymak gibi bir şey' olarak tanımlayan Prof. Hong, özellikle karanlık bir ortamda bu kadar parlak ışığa maruz kalmanın korneada çok ciddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar, telefon ve bilgisayar ekranlarından çıkan mavi ışığın, gözlerimizde toksik moleküller oluşmasına sebep olarak körlük riskini artırdığını gösteriyor.

Sürekli maruz kaldığımız mavi ışığı korneamızın ya da göz lensimizin engelleyemeyeceğini belirten bilim insanları, insanların uyumadan en az iki saat önce telefon ve veya tableti elinden bırakmaları gerektiğini söylüyor.