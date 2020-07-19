Telefon Kullanımınızı İnceleyerek Akıl Sağlığınızı Test Edin

Kanada'daki araştırmacılar akıllı telefon ile akıl sağlığınızı ölçebilen bir uygulama geliştirdi. Prosit ismindeki uygulama sayesinde telefon kullanma şeklinizden mesaj yazış tarzınıza kadar birçok özellik incelenerek telefon ile akıl sağlığı ölçülebiliyor.

Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir kişinin zihinsel sağlığını telefonu kullanma şekline göre inceleyen uygulama geliştirdi. Bu uygulama sayesinde uzmanların çalışma saatler dışında da hastalarına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Peki ya uygulama telefon ile akıl sağlığı nasıl test ediyor?

"Kullanıcının zihinsel sağlığını ölçmek için uygulama, telefonundaki mevcut sensörleri kullanarak 15 farklı kategorideki bilgileri izliyor. Kategoriler, bir kişinin ne kadar uyuduğunu, ne sıklıkta egzersiz yaptığını, çağrı geçmişini, mesajlaşma kayıtlarını, ekran süresini ve müzik tercihlerini içeriyor."

Prosit isimli uygulama ayrıca kullanıcıların kendilerini nasıl hissettiklerini düzenli olarak bildirmelerini de istiyor. Kullanıcılardan haftanın en heyecan verici kısmı hakkında 90 saniyelik bir ses klibini kaydetmelerini ve göndermelerini isteyen akıl sağlığı uygulaması, kullanıcılardan duygularını derecelendirmelerini de istiyor.

Bunların dışında Prosit, telefon üzerindeki tüm aktivitelerinizi izlediği için güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Araştırmacılar çevrimiçi yaptığınız şeylerin çoğunu izleme konusundaki gizlilik endişelerinin farkındalar ve bundan dolayı uygulamanın kullanımı bir onay formunun imzalamasıyla başlıyor.