Telefon ve İnternet Abonelikleri İçin Yeni Dönem!

Telefon ve internet abonelikleri için oldukça önemli bazı düzenlemeler yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme, Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Karagözoğlu, elektronik haberleşme aboneliklerinde yen ibir dönemi başlattıklarını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte artık kullanıcılar, vadedilen internet hızının sağlanamaması halinde ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek. Düzenlemenin detayları şu şekilde:

Telefon ve İnternet Abonelikleri Düzenlemesi Neler İçeriyor?

E-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecek. Gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olunabilecek.

Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Tüm onaylar internetten görüntülenebilecek.

Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek.

Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak.

Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak.

Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek.

Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak.

Tüketicilere taahhüdün bittiğine dair bilgilendirme yapılacak. Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek.

Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.

e-Devlet üzerinden işletmecilerin teklifleri karşılaştırılabilecek.

Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek.

Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak.

Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak.

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek.

Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.

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