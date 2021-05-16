Türkiye'deki Telefon Numarası Taşıma Sayısı Açıklandı

Ülkemizdeki telefon numarası taşıma sayısı belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda yer alan verilere göre cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma sayısı 150 milyonu aştı. Paylaşılan verilere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Telefon Numara Taşıma Sayısı 151 Milyona Ulaştı

AA'daki habere göre ülkemizde cep telefonu operatörleri arasında bu zamana kadar toplamda 151 milyon 91 bin 343 numara taşındı. Sabit telefonlarda numara taşıma sayısı ise 2 milyon 263 bin 38'e ulaştı.

Numara taşıma sayısı bu ay itibarıyla 153 milyon 354 bin 381'e yükseldi. Bu miktarın 151 milyon 91 bin 343'ü cep telefonu, 2 milyon 263 bin 38'i ise sabit telefon numalarından oluşuyor. Mobil numara taşıma sayısı, geçtiğimiz yılın dördüncüğü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,9 oranında azaldı.

Geçtiğimiz yılın eylül-aralık döneminde mobil numara taşıma hizmeti sayesinde Turkcell yaklaşık olarak 38 bin yeni abone kazanırken Turk Telekom Mobil 6 bin civarında yeni aboneye sahip oldu. Vodafone ise yaklaşık olarak 44 bin yeni abone kazandı.

Ülkemizde 10 Eylül 2009 tarihinde sabit hatlarda numara taşıma hizmeti başlamıştı fakat bu hizmet, mobil numara taşıma hizmeti kadar ilgi görmedi. Aktarılan bilgilere göre Türkiye'de bu zamana kadar toplamda 2 milyon 263 bin 38 sabit numara taşındı. Söz konusu dönemde Türk Telekom 22 bin 290 abone kaybederken Voip Telekomünikasyon Hizmetleri 16 bin 391 yeni abone kazandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) yer alan verilere göre ülkemizde 82,1 milyon telefon kullanıcısı bulunuyor.

Türkiye'deki Mobil İnternet Abone Sayısı

BTK'nin Pazar Verileri Raporu'nda yer alan verilere göre ülkemizde 2020 itibarıyla ülkemizde mobil internet abone sayısı, makineler arası iletişim (M2M) dahil olmak üzere 82 milyon 128 bin 104'e ulaştı. Bu miktar, yaklaşık olarak yüzde 98,2 yaygınlık oranına ulaşıldığı anlamına geliyor.

Yalnızca 4,5G ile mobil bilgisayar ve akıllı telefonlardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 42 milyon 613 bin 215 olarak açıklandı. Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 911 bin 720 terabayt iken 4,5G abonelerinin toplam mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 824 bin 46 terabayta ulaştı.