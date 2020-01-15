Telefon Numarası Taşıma ve Mobil Abone Sayısında Artış Oldu

Operatöründen memnun kalmayıp numarasını taşıyan abonelerin sayısı 134 milyona ulaştı. İşte BTK’dan alınan son veriler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kısa adıyla BTK verileri gösteriyor ki, Türkiye’de 82 milyonu aşkın (tam olarak 82 milyon 896 bin 108) mobil abone bulunurken, abonelerin 134 milyonu (tam olarak 134 milyon 854 bin 444) numarasını taşıdı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı bir önceki çeyreğe göre %15.53 arttı. 2019’un Temmuz - Eylül döneminde Türk Telekom (TT Mobil) 29 bin, Vodafone 55 bin, Turkcell 84 bin abone numarasını taşıdı. Bu dönemde Turkcell’in %42.1, Vodafone’un %31, TT Mobil’in %26.9’luk pazar payına sahip olduğu görüldü.

Mobil numara taşıma işlemi sayısında artış görülürken, sabit telefonlara numara taşımada yükseliş olmadı. 10 Eylül 2009’da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasına vatandaşlar ilgi göstermedi. Sabit hatlarda bugüne kadar 1 milyon 964 bin 321 numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde Türk Telekom -net- 28 bin 168 abone kaybederken, Turknet 8 bin 625 abone kazandı.