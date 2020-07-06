Popüler Akıllı Telefonların SAR Değeri

Akıllı telefonlar, antenleri aracılığıyla düşük seviye radyo frekansı (RF) enerjisi yayar. Antenlere yakın vücut, bu enerjiyi emebilir. Özgül Soğurma Oranı (SAR), RF radyasyonlarına maruz kalındığında insan vücudu tarafından soğurulan enerji oranının bir ölçüsüdür. Telefonlar için SAR değeri kg başına 1.6 Watt’ın altında olmalıdır. 91mobiles, Hindistan’da 2020 ikinci çeyreğinde piyasaya sürülen en iyi 15 akıllı telefonun SAR değerlerinin bir listesini derledi. İşte en popüler akıllı telefonların SAR değerleri

Akıllı Telefonların SAR Değerleri

Paylaşılan listeye göre, 15 akıllı telefonun hepsinin SAR değeri 1.6W/kg altında. Redmi Note 8, Samsung Galaxy M31, Realme Narzo 10, Redmi Note 9 Pro Max ve Redmi Note 9 Pro’nun SAR değerleri sırasıyla 0.25W/kg, 0.38W/kg, 0.86W/kg, 0.88W/kg ve 0.90W/kg. OnePlus 8 Pro, OnePlus 8, Xiaomi Mi 10, POCO X2 ve Samsung Galaxy A31’in SAR değerleri sırasıyla 0.96W/kg, 0.96W/kg, 1.04W/kg, 1.08W/kg ve 1.13W/kg. Redmi Note 8 Pro, Realme 6, iPhone SE 2020, Realme X3 ve Realme 6 Pro’nun SAR değerleri sırasıyla 1.13W/kg, 1.14W/kg, 1.17W/kg, 1.19W/kg ve 1.19W/kg.

Telefon SAR Değeri Öğrenme

Hindistan pazarında SAR değeri 1.6W/kg’ın altında olan başka popüler akıllı telefonlar da var. Telefon Arama uygulamasına girip #07# tuşlayarak telefonun SAR değerini öğrenmek mümkün. Xiaomi, Samsung gibi bazı markalar, sitelerinde cihazlarının SAR değerlerinden de bahsediyor. Öte yandan yüksek SAR değeri, birçok hastalığa neden oluyor.