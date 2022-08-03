Telefon Sektörünün 2022'nin 2. Çeyreğindeki Lideri Belli Oldu

Counterpoint Research'ün verilerine göre, 2013'ten bu yana Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatları için ilk çeyrek en kötü ilk çeyreklerden biri oldu. 2. çeyrekte ise pazar, sevk edilen toplam 40,3 milyon adet telefonla birlikte ilk çeyreğe kıyasla %13 daha düştü. Bu da 2020'den bu yana en kötü 2. çeyrek olduğu anlamına geliyor.

Geçen yılın 2. çeyreğine kıyasla pazar %11 düştü ancak bu, sektörün mevcut durumunu doğru yansıtmıyor. Savaş, ülkelerin güvensiz ekonomisi ve COVID-19'un yeniden canlanması akıllı telefon üreticilerini engelledi.

İlk bakışta Samsung ve Apple başarılı gözüküyorlar, keza sevkiyatları ve pazar payları geçen yılın aynı dönemine göre arttı ancak her ikisi de bu yılın ilk çeyreğinden itibaren keskin bir düşüş yaşadı.

Samsung'un durumunda 2021'in 2. çeyreği, şirketin Vietnam fabrikalarında kapanmalarla mücadele ettiği zamandan bu yana 10 yıllık süreçteki en kötü çeyreğinden biriydi. Bu, mevcut 2. çeyrek için rakamları daha az etkileyici hâle getiriyor. Tabii unutulmaması gereken başka bir faktör daha var. Samsung, bu yılın ilk üç ayına kıyasla sevkiyatlarda düşüşe neden olan Rusya'dan çekildi ve bu mevcut çeyreği önemli ölçüde etkiledi.

Apple da Samsung Gibi İstenen Yükselişi Yakalayamadı

Aynı şey Counterpoint'e göre Apple için de geçerli. Sevkiyatlar, popüler iPhone SE'nin (2022) çıkışıyla yükseldi ancak toplam sevkiyatlar, Apple'ın Rusya pazarından çekilmesinden bu yana olması gerektiği kadar yüksek değildi.

Xiaomi, Samsung'un durumunun tam tersini yaşadı. 2021'in 2. çeyreği, Avrupa pazarında şimdiye kadarki en iyi çeyreği olsa da 2022'nin 2. çeyreği tam olarak o rakamlara ulaşamadı ancak şirket, Samsung ve Apple'ın Rusya'dan çekilmesinden yararlandı ve bu da daha fazla birim telefon sevk etmelerini sağladı.

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