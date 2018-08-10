Telefon ve Bilgisayar Ekranlarından Çıkan Mavi Işık Kör Ediyor

Bütün gün ekrana bakmanın gözlere zararlı olduğunu zaten biliyorduk; ancak yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, telefon ve bilgisayar ekranlarından çıkan mavi ışığın, gözlerimizde toksik moleküller oluşmasına sebep olarak körlük riskini arttırdığını ortaya çıkardı.

Scientific Reports isimli akademik dergide yayınlanan araştırma öncesinde yapılan çalışmalar, ekranlardan çıkan mavi ışığın gözler üzerindeki etkisini birçok kere ortaya koymuşlardı. Fakat Toledo Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan yeni çalışma, gözümüzde mavi ışığa maruz kalan moleküllerin nasıl “zehirli” hale geldiğini gösterdi.

“Sürekli maruz kaldığımız mavi ışığı korneamız ya da göz lensimiz engelleyemez” diyen Toledo Üniversitesi Kimya ve Biyokimya Bölümünden Asistan Profesör Ajith Karunarathne, “Mavi ışığın gözün retinasına zarar vererek gözümüze zarar vermedi sır değil. Deneylerimiz bunun nasıl olduğunu gösterdi ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla maküler dejenerasyon yoluyla tedavilerin bulunmasının önünü açtı” açıklamasını yaptı.

Makalenin yazarlarından olan doktor öğrencisi Kasun Ratnayake, “Maküler dejenerasyon, retinadaki fotoreseptör güçleri öldüğünde oraya çıkıyor ve retinadaki moleküller ölüyor. Retina -A vitamininin oksidasyonu ile oluşan bir maddedir- zarlarının bazılarını çözerek fotoreseptör hücreleri değiştirir ve öldürür.” dedi.

Ekip deney için retina moleküllerini alarak, vücudumuzda bulunan kanser, kalp, nöron ya da buna benzer başka hücrelere yerleştirerek, mavi ışığa maruz bıraktı. Yapılan deneyler sonucunda moleküllerin başka hücreler üzerinde “zehirli” seviyeye ulaşarak ölmedikleri görülürken, retina içerisindeyken retinanın yapısı sebebiyle “zehirli” oldukları anlaşıldı.

Mavi ışıkla retinanın yapısının birebir zıt olduğu görülürken, bundan sonra yapılan çalışmalarla birlikte retina moleküllerinin daha sağlıklı nasıl tutulabileceği üzerine çalışmalar yapılacağı ve sorunun ortadan kaldırılması üzerine çalışılacağı söylendi.