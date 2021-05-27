İkinci El Telefon Alan Kadına Türkçe Sözlük Gönderdiler

Dolandırıcılar, akıllı telefon yerine Türkçe sözlük gönderdiler. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'de yaşanan bir dolandırıcılık vakasına göre, ikinci el telefon almak isteyen kadına sözlük kargoladılar. 300 TL'lik kaparonun üstüne çöken dolandırıcılar, kadınla iletişime geçip hakaret ettiler.
Sözcü'de yer alan habere göre Eskişehir'de yaşayan 21 yaşındaki Rabia Yılmaz, ikinci el akıllı telefon almak için internetteki ilanlara bakıyordu. İkinci el cihazlar satan bir internet sitesinden uygun fiyatlı telefon bulduğunan inanan talihsiz kadın, sipariş kutusundan çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı.
Fiyat konusunda satıcıyla anlaşmaya vardığını ifade eden Yılmaz, satıcının banka hesap bilgilerini aldıktan sonra 300 lira kaparo gönderdi. Kaparo sonrasında ödemeyi tamamlayacağını düşünen kadın, telefon yerine Türkçe sözlükle karşılaşınca dolandırıldığını anladı.
Bunun ardından satıcının telefon numarası üzerinden iletişime geçen ve hak talebinde bulunan Rabia Yılmaz, telefon görüşmesinde kendisiyle dalga geçildiğini ve satıcının hakaret ettiğini aktardı. Genç kadın dolandırıcının bu tavrı sonrasında ikinci şokunu da yaşamış oldu.
Kargodan akıllı telefon yerine Türkçe sözlük çıktı
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulunan 21 yaşındaki şanssız kadın, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını dile getirdi. İkinci el telefon almak isterken dolandırıldığını ifade eden Yılmaz olayı şu şekilde anlattı:
“İnternet üzerinden ikinci el telefon satışı yapan bir uygulamadan telefon sipariş verdim. Şahsa kendi iletişim bilgilerimi verdim. Şahıs bana Whatsapp üzerinden ulaştı. Telefonun videolarını, fotoğraflarını ve faturalarını bana attı. Ben telefonu beğendim. Bir meblağda anlaştık. Ona güvenmem açısından bana kimlik ve IBAN bilgilerini kanıt olarak gönderdi.
Sonra şahsın kardeşi telefonu Mersin Tarsus'tan göndereceğini belirtti. Ben de güvenmek açısından ‘kargoya gittiğinde görüntülü arayım ve telefonu göreyim’ dedim. Şahıs da bana ‘güvenlikler izin vermiyor’ deyip kargonun fotoğrafını ve dekontunu gönderdi. Benden bir meblağ talep etti. Ben de 300 lira kaparo gönderdim. Geri kalan parayı da kargomu aldıktan sonra göndereceğimi söyledim.
19 Mayıs tarihinde kargom elime ulaştı. Ama kargomu açtığımda içinden ne yazık ki telefon yerine Türkçe sözlük çıktı. Büyük bir şok geçirip Whatsapp üzerinden iletişime geçtim. Numaralarını aradım ama kullanılmamaktaydı. Şahıs bana ikinci bir numara vermişti. O numarayı sürekli aradığımda hattım meşgule düşüyordu. Sonra telefonum açıldı ve kahkahalarla bana güldüler. Ben dolandırıldığımı söylediğim halde güldüler. Bana hakaretlerde bulunup küfür ettiler.
Ayrıca kendi yaptıkları suçu da kabul ettiler. Mesajlarımda da bunlar duruyor. Gönderdiğim paranın onlar için çerez parası olduğunu ve daha büyük rakamlarla uğraştıklarını söylediler. Bunları delil olarak karakola sundum. Hem dolandırıcılık hem de hakaret davalarımı açtım. Bir an önce yakalanmalarını ve cezalarının yerine getirilmesini talep ediyorum.”
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