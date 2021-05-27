İkinci El Telefon Alan Kadına Türkçe Sözlük Gönderdiler

Dolandırıcılar, akıllı telefon yerine Türkçe sözlük gönderdiler. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'de yaşanan bir dolandırıcılık vakasına göre, ikinci el telefon almak isteyen kadına sözlük kargoladılar. 300 TL'lik kaparonun üstüne çöken dolandırıcılar, kadınla iletişime geçip hakaret ettiler.

Sözcü'de yer alan habere göre Eskişehir'de yaşayan 21 yaşındaki Rabia Yılmaz, ikinci el akıllı telefon almak için internetteki ilanlara bakıyordu. İkinci el cihazlar satan bir internet sitesinden uygun fiyatlı telefon bulduğunan inanan talihsiz kadın, sipariş kutusundan çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı.

Fiyat konusunda satıcıyla anlaşmaya vardığını ifade eden Yılmaz, satıcının banka hesap bilgilerini aldıktan sonra 300 lira kaparo gönderdi. Kaparo sonrasında ödemeyi tamamlayacağını düşünen kadın, telefon yerine Türkçe sözlükle karşılaşınca dolandırıldığını anladı.

Bunun ardından satıcının telefon numarası üzerinden iletişime geçen ve hak talebinde bulunan Rabia Yılmaz, telefon görüşmesinde kendisiyle dalga geçildiğini ve satıcının hakaret ettiğini aktardı. Genç kadın dolandırıcının bu tavrı sonrasında ikinci şokunu da yaşamış oldu.

Kargodan akıllı telefon yerine Türkçe sözlük çıktı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulunan 21 yaşındaki şanssız kadın, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını dile getirdi. İkinci el telefon almak isterken dolandırıldığını ifade eden Yılmaz olayı şu şekilde anlattı: