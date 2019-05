Telefonda 5G İnternet ile 1098 Mbps’lik Hıza Ulaşıldı

Mobil internet hızında dünyada önemli adımlar atılıyorken ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon bir ilke imza attı. Verizon 5G uyumlu akıllı telefonlar kullanarak yaptığı testlerde 1096Mpbs hıza ulaşmayı başardı.

5G internet hızına yavaş yavaş geçiş yapan ABD'de Verizon önemli bir hamle gerçekleştirdi. Verizon’un 5G ağ altyapısı üzerinden yapılan testlere göre telefon ağında 1Gbit'e ulaşmak artık hayal değil. 5G'ye bağlı cihazlarda en düşük indirme hızı ise 587Mbps seviyelerinde görüldü.

This is 5G on the brand new Samsung Galaxy S10 5G in front of my hotel. It's crazy the difference a month makes. #FirstToRealTime pic.twitter.com/Syxc7HGrqn