Telefonda 5G İnternet ile 1098 Mbps’lik Hıza Ulaşıldı

Mobil internet hızında dünyada önemli adımlar atılıyorken ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon bir ilke imza attı. Verizon 5G uyumlu akıllı telefonlar kullanarak yaptığı testlerde 1096Mpbs hıza ulaşmayı başardı.

5G internet hızına yavaş yavaş geçiş yapan ABD'de Verizon önemli bir hamle gerçekleştirdi. Verizon’un 5G ağ altyapısı üzerinden yapılan testlere göre telefon ağında 1Gbit'e ulaşmak artık hayal değil. 5G'ye bağlı cihazlarda en düşük indirme hızı ise 587Mbps seviyelerinde görüldü.

This is 5G on the brand new Samsung Galaxy S10 5G in front of my hotel. It's crazy the difference a month makes. #FirstToRealTime pic.twitter.com/Syxc7HGrqn — George L. Koroneos (@GLKCreative) 16 Mayıs 2019

Konu hakkında açıklamalarda bulunan The Verge editörü Chris Welch, testin Chiago'da yapıldığını ifade etti. 5G uyumlu Galaxy S10 modeliyle test gerçekleştiren Welch, test sonuçlarını da Twitter üzerinden paylaştı. Verizon'un bu bölgede artık mobil uyumlu 5G internet hızı sağlayacağı dile getirilirken, ağın zaman zaman 4G/LTE'ye düşmesi gözlerden kaçmadı.

Bir Bölüm Dizi İndirmek Yalnızca 8 Saniye

Netflix’teki bir dizinin bir bölümünün FullHD kalitede yalnızca 8 saniyede indirildiği aktarılırken, Iron Man 2'nin ise 90 saniye gibi kısa sürede indirildiği belirtildi. 5G uyumlu kotasız internet paketini 60 dolardan satan Verizon, kullanıcılara 1Gbit hıza kadar çıkabilen ağ hizmeti sunuyor.

Peki siz 5G internet hızı hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce 5G'nin ülkemize gelmesi ne kadar sürer?