Telefonda Konuşabilmek İçin Ağaçlara ve Çatılara Çıkıyorlar

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyünde cep telefonlarıyla konuşma yapabilmek oldukça zahmetli bir iş. Çünkü telefonların çekmesi için vatandaşların çatı ve ağaç gibi yüksek yerlere çıkması gerekiyor.

Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de 5G’ye geçiş çalışmaları son hızıyla devam ederken bir yandan da bazı bölgelerde telefonların çekmemesi gibi ilginç sorunlar devam ediyor. Bu bölgelerden biri olan Çankırı’nın Bademçay köyünde vatandaşlar minareye, yüksek tepelere, evlerin çatısına ve ağaçlara çıkarak telefonla konuşuyor.

Köyde telefonların çekmemesi gündelik olayların da birçoğunu olumsuz etkiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Pirgayip köyünde çıkan yangının ancak 1 saat sonra itfaiye ekiplerine haber verilebildiği belirtiliyor. Olay sonrası cep telefonlarının bölgede geçici bir süre normal şekilde kullanılabildiği öğrenilirken, Köy Muhtarı Fahri Şentürk, "Cep telefonlarımız çekmiyor. Köyümüzde yangın olduğunda ya da hastalanan olduğunda normal olarak biz evimizden telefonlarımızla arama yapamıyoruz. Yakın bir köyde yangın oldu. O yangın bizim köyümüzde de olabilir. Maalesef haberdar etmemiz çok zor oluyor. Çıkıp bir tepeden arayacağız. Cep telefonlarımızın artık çalışmasını istiyoruz. Gençler köye geldiğinde ne interneti var ne cep telefonu var, daha sonrasında durmuyorlar ve gidiyorlar. Cep telefonuyla en son çocuklarımla 1 hafta önce Çankırı merkezden görüştüm. Bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizin ilgilenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Naciye Emekli, "Ben köyümüzü geliştirmek için ev yaptım. Ama bir cep telefonuyla görüşemiyoruz. Çocuklarımıza hasret kalıyoruz. Şehre inmeyince, zirvelere çıkmayınca telefonla görüşemiyoruz. Biz 1940'ları yaşamak istemiyoruz. Çağ atladık. Köyümüzün gelişmesini istiyoruz." dedi.

Köy imamı Ömer Seçkin ise, "Ben 1 buçuk yıldır bu köydeyim. Köyde cep telefonuyla birisiyle görüşmek istediğimizde yüksek zirvelere çıkmamız gerekiyor. Acil bir durum olduğunda hiçbir yere telefonla iletişim sağlayamıyoruz. Şehre indiğimizde anne ve babamızı arayabiliyoruz, onun haricinde kimseyle görüşemiyoruz." ifadelerine yer verdi.