Telefonda Sistemsel Hatayı Fark Etti, Ödüllendirildi

Apple, Google ve diğer büyük firmalari cihazlarında keşfedilen güvenlik açıkları için kulanıcıları ödüllendiriyor. Bounty programı altında güvenlik açığının derecesine göre kullanıcılara ödeme yapılıyor. Türkmenistanlı Almaz Seidov, arkadaşının telefonunu incelerken ekran parlaklığı bölümünde gördüğü hatayı ilettiği şirket tarafından ödüllendirildi.

Herkesin bünyesinde çalışamayacağı, girmek için iyi bir eğitimin yanı sıra önemli referanslar gerektiren büyük teknoloji şirketleri ürünlerinde keşfedilen güvenlik açıkları için kullanıcıları para ile bazen bir hediyeyle ödüllendiriyor.

Ülkesinden yaklaşık 1.5 yıl önce üniversite eğitimi almak için Türkiye’ye gelen ve Kastamonu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünde eğitim gören 22 yaşındaki Seidov, arkadaşının telefonunda ekran parlaklığıyla oynarken şöyle sorunla karşılaştı: “Ekran ayarlarını birçok defa aktif ederek istediğimi yapabiliyordum ama bunu yaptıktan sonra telefonun ekranı gidip gelmeye başladı ve bozuldu. Bunu başka telefonlarda denedim ve orada da aynı sıkıntıları gördüm.” Seidov, bu sorunun telefondan kaynaklanacağını düşünerek aynı markanın başka modelinde de denedi ve aynı sorunla karşılaştı; bunun üzerine durumu üretici firmaya bildirdi. Firmanın telefonu ve yazılımı incelemesinin ardından kendisine teşekkür maili gönderildiğini ve mağaza hesabına 250 TL bakiye yüklendiğini kaydetti.

Seidov, son olarak Ben bu marka kullanmıyorum normalde. Hata bulmak için de kurcalamadım telefonu. Böyle bir sistem hatası görünce bildirdim. Bu 4-5 aylık bir süreç. Ben durumu bildirdikten sonra firma yazılımda güncelleme yaparak hatayı ortadan kaldırdı. Yazılımla ilgili yeni sistem hataları üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Kanıtlayınca yine firmayla irtibata geçeceğim.” şeklinde konuştu.