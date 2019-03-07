Telefonda Vakit Geçirirken Sağlığınızdan Olmayın

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Bilimsel Eğitim ve Araştırma Komisyonu’nun toplantısı bugün özel bir üniversitede gerçekleşti. Gerçekleşen toplantının öncesinde Prof. Dr. Tülin Düger bir dizi açıklamalarda bulundu.

Türk halkını en çok etkileyen rahatsızlığın kas-iskelet sistemi ve kronik rahatsızlıklar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tülin Düger, kilo artışının hareketsizliğe bağlı olarak çok hızlı arttığını söyledi. Düger "Ulaşım araçları ve teknoloji, toplum olarak daha az hareket etmemizi sağlıyor. Cep telefonları artık çok fazla boyun, bel problemlerine yol açıyor ve omurga sağlığını bozuyor. Çocukluktan itibaren cep telefonları ve tablet kullanımları nedeniyle bel fıtığı, omurga eğrilikleri, skolyoz gibi konular çok sık karşımıza çıkmaya başladı" dedi.

Teknoloji Hareketsizliğe Yol Açıyor!

Çocukların erken yaştan itibaren egzersizle tanıştırılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Düger, "Doğru oturma alışkanlığı sadece okulda kazanılan bir şey değil. Çocuğunuz ödevini yaparken, televizyon izlerken, bilgisayar oynarken ya da yemek yerken, yani yatağından yastığına, evdeki çalışma masasından, okuldaki sırasına kadar hepsinin vücudunun ölçülerine göre uyarlanabilmesi mümkün. Bunun için öğretmenlerin ve anne babaların bilinçli olması gerekiyor. Yani her daim doğru duruşu kazandırmamız lazım. Neden doğru duramıyoruz? Çünkü kaslarımız yeterince kuvvetli değil. Bunun için zayıf olan kasları ve bizi dik tutan kasları kuvvetlendirmemiz lazım. Bunun da en iyi yolu egzersiz" dedi.

Düger açıklamasının devamında oturarak çalışanlar için şu tavsiyelerde bulundu; “Oturarak çalışanların kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesi için fizyoterapiste başvurmaları gerekiyor. Çalışma ortamında masanın ve sandalyenin duruşunun insan vücuduna uyarlanması önemli. Diğer dikkat edilmesi gereken ise çevresel faktörler; eğer çevrenin iyi bir ışıklandırması varsa dik oturuşu daha çok tercih ederiz. Ama daha az görüyorsak bilgisayara yaklaşmaya çalışabiliriz, telefona yaklaşmaya çalışabiliriz ve bu da boyun problemlerine yol açar. Bir saati aşkın zamanda çalışıyorsak ara verip birkaç egzersiz yapılmalı. En azından kahvemizi kendimiz koymak, asansör yerine merdiven kullanmak yani çalışma ortamında hareketi tetiklemek çok önemli."

Sizler Prof. Dr. Tülin Düger'in yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Gününüzün kaç saatini telefonda geçiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!