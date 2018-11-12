Telefondan Video İzlemek Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Bildiğiniz üzere günümüz şartlarında veri bağlantısı kullanarak video izlemek büyük bir risk taşıyor. Video başına harcadığınız internet hesap edildiğinde paketinizi bir ay boyunca kullanmak pek mümkün olmayabiliyor.

Günümüz internet çağında 4-5GB'lık mobil veri kotanızı fatura kesim tarihinizden önce doldurmak hiç de zor değil. YouTube üzerinden izlediğiniz videolar, Netflix'den izlediğiniz diziler derken kotanın her an sonuna gelebilir ve internet aşımı yaşayabilirsiniz. Peki ya bu platformların harcadığı internet ne kadar? İşte cevabı:

YouTube'a Dikkat Edin

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube'da bir saatlik videoyu 480p çözünürlüğünde izlerseniz ortalama olarak 562 MB harcamış oluyorsunuz. Ancak video kalitesini arttırır ve 60FPS olarak izlemek isterseniz de bu rakam 1,86 GB'a kadar çıkabiliyor. YouTube'da bir saatlik videonun 1080p'de 3,04 GB, 4K'da ise 15,98 GB harcadığı tahmin ediliyor.

Spotify Kullanırken 2 Defa Düşünün

Son yılların en meşhur dizi, belgesel izleme mecrası Netflix'in standart çözünürlükteki videoları, bir saatte 1 GB veri tüketiyor. Yüksek çözünürlükte saatlik 3 GB, ultra-high definition'da ise 7 GB'a kadar veri kullanımı söz konusu olabiliyor. Müzik dinleme platformu Spotify saatlik 1,5 GB ile 3 GB arasında veri tüketiyor.

Resmi olmayan bu sonuçlar doğrultusunda aylık video izleme kotanızı paketinize göre belirlemeniz gerekiyor. Her platformun kendi içerisinde veri tasarruf modu yer alıyor olmasına rağmen yukardaki verileri dikkate almanızda fayda var.

Akıllı telefonlarınız üzerinde veri paketinizi en çok tüketen uygulama hangisi? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!