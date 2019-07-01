Telefonlar Havadan Şarj Olacak!

Akıllı telefonlara her geçen gün yeni özellikler ekleniyor ve cihazlar giderek daha çok gelişiyor. Ancak tüm gelişmelere rağmen telefon bataryaları yetersiz kalabiliyor. Bu durum, üreticilerin batarya konusunda yeni arayışlara girmesine ve yeni araştırmalar yapmasına ve neden oluyor.

Aslında yeni nesil batarya teknolojileriyle ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Kablosuz şarj yöntemi ile yeni bir dönem başlamış oldu. Bu yöntemle, telefonları ve diğer birçok elektronik cihazı herhangi bir kablo olmadan şarj edebiliyoruz. Kablolu şarja göre daha yavaş bir şarj yöntemi olsa da, yine de kablosuz şarjın faydalı bir yöntem olduğuna şüphe yok.

Ancak şimdilerde kablosuz şarj teknolojisine yepyeni bir boyut getirecek olan yeni bir teknoloji söz konusu. Ossia tarafından geliştirilen yeni radyo ışınımlı kablosuz şarj teknolojisi, ABD Federal Haberleşme Komisyonu’nun (FCC) da onayını aldı. Yeni teknolojide, şu an kullanılmakta olan kablosuz şarj yönteminden farklı olarak herhangi bir pede, platforma ya da aksesuara ihtiyaç duyulmuyor.

Radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan şarj' imkanı sağlıyor, yani cihazların oldukları yerde şarj olmalarını mümkün kılıyor. Bu sayede akıllı telefonlar ve çeşitli elektronik cihazlar hiçbir şarj noktasına temas etmeden şarj olabiliyor. Hatta telefonunuz cebinizdeyken bile şarj olabilecek.

Ossia’nın geliştirdiği yeni nesil şarj teknolojisinde, Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları aracılığıyla elektronik cihazlara güç sağlanıyor.