Telefonlar İçin Antimikrobiyal Ekran Koruyucu CES 2020'de Tanıtıldı

OtterBox, sağlam telefon kılıflarıyla bilinse de başka ürün ve aksesuarlar da üretiyor. CES 2020 fuarında çoğu kullanıcının akıllı telefonda rahatsız olduğu bir sorunu çözecek harika bir ürünle karşımıza çıktılar.

Akıllı telefonlarımızı bir anlığına bile elimizden bırakmıyoruz. Her gün kullandığımız telefonlarımızı tamamen hijyenik olmayan yerler de dahil nereye gidersek götürüyoruz. Telefonumuzun gözle görülür şekilde pislenmesi dışında çıplak gözle göremediğimiz bakteriler yaşamaya başlıyor. Sürekli telefonun ekranını silmek de mümkün olmadığından o şekilde kullanıyoruz. Mobil cihazlar için suya, darbelere, düşmeye karşı dirençli kılıflar üreten Colorado merkezli özel bir tüketici elektroniği aksesuar şirketi olan Otterbox, bu sorunu çözen ürününü CES’de gösterdi.

Şirketin Corning ile birlikte ürettiği, EPA’ya (Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı) kayıtlı antimikrobiyal teknolojiye sahip sağlam cam ekran koruyucu, hem ekranda oluşan yağlı parmak izlerini önlüyor hem mikropların girmesini engelliyor hem de düşmelere ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor. Doğrudan cama yerleştirilen iyonik gümüş sayesinde entikmikrobiyal etki ekran koruyucunun kullanım süresi boyunca bozulmadan etkisini gösterecek.

Otterbox, bu teknolojiyi ekran koruyucuya dahil eden ilk şirket. Kafeteryalar, otobüsler, tuvaletler gibi hiç hijyenik olmayan yerlerde telefonun temiz kalmasını sağlayacak tescilli teknolojiyi barındıran ve de kullanımdan ödün vermeden sağlamlık sunan bu kılıflar yakında üreticinin sitesinden satışa sunulacak. Şu an için ne zaman olacağını ve fiyatının ne olacağını bilmiyoruz.