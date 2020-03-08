Telefonlara Yine Zam Geliyor, Apple Herkese 25 Dolar Ödeme Yapıyor! - Teknoloji Haberleri #86

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından gösterildi. Xiaomi kablosuz şarj teknolojisi ile kablolu şarjları solladı. NASA, Uzay Oteli'nin fiyatını açıkladı. Twitter'ın kurucusu platforma siyaseti karıştırmak istemiyor.

Apple telefon sahiplerine 25 dolar ödeyecek. Konu ile ilgili detaylar videomuz içerisinde yer almakta. Türk şirket tarafından üretilen çözüm sonrasında IMEI kopyalama işlemi tarihe karışmaya hazırlanıyor. WhatsApp'a karanlık mod en sonunda geldi.

AVM'lere yüz tanıma sistemi geliyor. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde esnaflık yapan Suat Küçük'ün akıllı telefonuna gönderilen virüsle mobil bankacılık üzerinden 15 bin 800 TL çekildi. İkinci el cep telefonlarına otomobillerde uygulanan tramer kaydı sistemi geliyor.

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine cep telefonları da eklendi. Cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1’lik ek kesinti uygulanacak.

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