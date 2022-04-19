Telefonlarda ÖTV İndirimi Yapıldı: Yeni İndirimli Fiyatlar Yolda

Akıllı telefonlara getirilen yeni ÖTV matrah ile birlikte değeri 1.500 ila 3.000 lira arasında olan cep telefonlarında vergi oranı %40, 3.000 liranın üzerindeki telefonlarda %50 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz aylarda öğrencilerle bir etkinlikte bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik ürünlerde vergi indirimi talebine Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerin ardından düzenlemeler yapılabileceğini belirtmişti. Bugün Resmî Gazete'de yayınlanan karara göre telefonların Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV mahrahları yeniden düzenlendi.

Karara göre %25'lik ÖTV oranına tabi ÖTV matrahı 640 lira olan telefonlarda bu tutar 1.500 liraya çıktı. %40'lık ÖTV oranına sahip, 640 liradan 1.500 liraya kadar ÖTV matrahına sahip telefonlarda ise bu tutar, 1.500 liradan 3.000 liraya olarak değiştirildi. İthalat/imalat bedeli 200 doları geçen telefonlardan ise %50’lik ÖTV alınacak. Bu nedenle 5.000 lira ve üstü cihazlarda son düzenlemeyla gelen bir değişiklik söz konusu olamayacak. Telefonların genel ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Daha önce %25'lik dilimde 1.200 lirayı geçmeyen telefonlar yer alırken, %40'lık dilimde ise 1.200 ila 2.400 liralık ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Yeni kararın amacı yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentlerdeki fiyatların düşürülmesi ve dolayısıyla tercihlerin yerli üretime kayarak cari açığın azaltılması olduğu düşünülüyor. Ayrıca değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da katkı sağlanması amaçlanıyor.

12 Taksitle Satılabilen Telefonların Sayısı Artacak

Yeni ÖTV matrahı düzenlemesinin en önemli avantajlarından biri de 12 taksitle alınabilecek telefonların çeşitliliğinin artması olacak.

Son karara göre mevcut telefonlarda 5.000 lira altında 12 taksit, 5.000 lira üstünde yalnızca 3 taksit yapılabiliyor. Orta segmenti etkileyecek indirimler sonrası bazı cihazların 12 taksit imkânına kavuşması bekleniyor.

ÖTV Oranı %40’tan %25’e Düşecek Telefonlar

Reeder P13

Reeder P13 Blue Max Lite

TCL L7

ÖTV Oranı %50’den %40'a Düşecek Telefonlar