Telefonlardaki Yüksek SAR Değerleri, Birçok Hastalığa Neden Oluyor

Dört bir yanımızın teknolojik cihazlarla çevrildiği dünyamızda, ne kadar sağlıklı yaşamaya çalışırsanız çalışın, bir noktadan sonra bu mümkün olmuyor. Zira, elimizden düşürmediğimiz telefonlar, gün içinde sürekli baktığımız bilgisayar ekranları ve daha nice cihaz, bizlerin bol miktarda radyasyona maruz kalmasına neden oluyor.

SAR değeri, elektronik cihazların yaydıkları elektromanyetik gücü gösteriyor. Diğer bir anlamda vücudumuzun maruz kaldığı radyasyon miktarı anlamına geliyor. Çoğu kişinin gözardı ettiği SAR, hayatımızı tehdit eden en önemli faktörlerden bir tanesi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, radyasyon kelimesi hayatımızın tam merkezine yerleşti desek yeridir. Aklınıza gelebilecek her türlü teknolojik cihazda bulunan SAR, en çok da adeta bir uzvumuz haline gelen cep telefonlarında var.

"Telefon seçerken nelere dikkat edersiniz?" diye bir soru sorsam, gelen cevaplar büyük ihtimalle; tasarımına, rengine, inceliğine ve teknik özelliklerine şeklinde olur. Fakat asıl buzdağın görünmeyen yüzüne dikkat etmeniz gerektiğini söylesem? Belki de teknolojinin en büyük illüzyonu budur.

Söylenenlerin aksine, akıllı telefolarda dikkat etmemiz gereken en önemli kriter, sağlığımızı etkileyen SAR değeri olmalı.

SAR Değeri Nedir?

İngilizce açılımı Spesific Absorption Rate olan SAR, Türkçe "özgül emilim oranı" anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, akıllı telefonlar ile vücuda yayılan radyasyon miktarını belirtiyor.

Telefonlardan yayılan 100kHz ve 10 Ghz sinyal aralığına işaret eden Sar'ın değeri 1 gramlık doku başına düşen değerler ile ölçülebiliyor. Bununla birlikte Avrupa ve ABD'nin SAR değerlerinde farklılıklar var. Yani Eğer Avrupa'da satılan bir telefonu aldıysanız Sar değerinin Amerika'ya göre çok daha düşük olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

SAR Değeri Nelere Bağlı Olarak Değişir?

SAR değeri, çift hatlı telefonlarda çok daha yüksektir.

GSM operatörünün çekim gücünün az olması SAR değerini yükseltir.

Araçla seyir halinde telefonla konuşursanız, telefonun yaydığı SAR değeri artar.

Baz istasyonlarıyla bağlantının zayıfladığı asansör gibi kapalı ortamlar SAR değerini yükseltir.

Kulaklıkla yapılan görüşmelerde daha az SAR'a maruz kalırsanız.

Ucuz Çin malı telefonlarda SAR değeri çok daha yüksektir.

Uzun süre telefon görüşmesi yapmak, vücudunuzun aldığı SAR değerini artıracaktır.

SAR Değerinin Verdiği Zararlar Neler?

Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma

Kalp pilinin bozulması

Kalıcı işitme bozuklukları

Kan hücrelerinin bozulması

Baş ağrıları ile birlikte meydana gelen sersemleme hissi

Bağışıklık sisteminde meydana gelen bozulma

Kadınlarda gebelik döneminde düşük riskinin artması

Konsantrasyon ve dikkat bozukluğu

Görüş alanında daralma

Kalp hastalıkları

Genetik yapıda bozulma

Yüksek tansiyon

Cilt kanseri

Sperm sayısında meydana gelebilecek azalma

Lenfoma kanseri

Yaşadığımız çağda, teknolojik cihazlar aracılığı ile maruz kaldığımız radyasyonu tamamen yok etmek elbette mümkün değil. Ancak yukarda da bahsettiğimiz adımları uygulayarak ve teknolojik cihazları çok daha kontrollü kullanırsak, vücudumuzun aldığı SAR miktarını minimize edebiliriz.

Telefon alırken SAR miktarına dikkat ediyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.