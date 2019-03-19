Telefonların Bulunduğu Yükseklik de Ölçülecek!

Günümüzde GSM sinyalleri takip edilerek telefonların bulunduğu yer tespit edilebiliyor. Bu teknoloji, polis ekiplerinin aranan bir suçluyu kısa sürede bulabilmesi ya da acil yardım ekiplerinin yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşa hızla yardım götürebilmesi gibi kolaylıklar sağlıyor.

Ancak GSM sinyalleriyle bir telefonun veya kullanıcının konumunu belirlemekte de zaman zaman bazı zorluklarla karşılaşılıyor. Özellikle yüksek katlı binalarda şüpheli bir kişinin ya da yaralı bir kişinin tam olarak hangi katta olduğu belirlenemiyor.

Bu nedenle yüksek katlı binalarda tüm katlarda arama yapmak gerekiyor ve bu da büyük bir zaman kaybına neden oluyor.

GSM teknolojisinin bu zaafiyetini gidermek isteyen FCC, artık GSM şirketlerinden sinyalin alındığı yüksekliği de ölçmesini istiyor. Böylece aranan kişinin tam olarak hangi katta olduğu kolaylıkla belirlenebilecek.

Eğer bu yeni uygulamaya izin verilir ve tam olarak hayata geçirilirse, Nisan 2019’dan itibaren GSM operatörlerinin yeni hizmeti başlatması gerekecek.